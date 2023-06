Ethiopie: La journée internationale des réfugiés de l'anneé 2023 est célébrée à l'Union africaine sous le thème 'L'espoir loin de chez soi'.

Addis Ababa — La journée mondiale des réfugiés est une journée internationale désignée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés du monde entier. La célébration a lieu chaque année le 20 juin et célèbre la force et le courage des personnes qui ont été forcées de fuir leur pays d'origine pour échapper à un conflit, à des persécutions et à des catstrophes naturelles.

Cette année, le thème "L'espoir loin de chez soi" est axé sur l'inclusion économique, académique, sociale, sanitaire et des moyens de subsistance des réfugiés dans le monde entier.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, le directeur de la santé et des affaires humanitaires à la Commission de l'Union africaine, Professor Julio Rakotonirina, a révélé que le département en charge des affaires humanitaires a soulagé effectivement la commission de l'Union Africaine.

« Actuellement, nous sommes en train d'opérationnaliser l'agence africaine humanitaire qui ne va pas remplacer les différents acteurs humanitaires qui sont déjà sur terrain mais qui va entrer dans un cadre tout d'abord d'une meilleure coordination. » Il a ajouté que les réfugiés et les déplacés doivent bénéficier des bénéfices qui correspondent à leur situation. Il a affirmé que cet agence humanitaire résoudra les problèmes effectivement mentionnant comme exemple l'inclusion des réfugiés dans les pays qui les accueillent.

En outre, il a exprimé qu'il est important de savoir que malgré la générosité des pays qui accueillent les réfugiés, ils ont également leurs limites de resources qui doit être résolu en collaboration avec des différentes parties prenantes internationales et nationales. Il a appelé les organisations internationales et nationales de soutenir les différentes pays qui accueillent des réfugiés, pour que ces réfugiés obtiennent des statuts acceptés par le pays et pour qu'ils soient inclus dans le processus tels que la prise en charge en cas des problèmes de santé et afin qu'ils bénéficient d'un système scolaire et d'un système de santé adapté.

D'autres' part, la commission de l'Union Africaine ne travaille pas seule, elle dispose de différents partenaires et c'est une raison pour laquelle que cette journée a été organisé en collaboration avec le UNHCR et d'autres parties prenantes comme la fédération internationale des croix rouge a-t-on appris.

« Il est également important que pas plus tard qu'hier la commission de l'Union Africaine a participé dans un plaidoyer de niveau internationale dans l'optique d'impliquer tous les états et surtout donc les organisations internationaux de faire face au réfugiés pour qu'ils puissent vraiment bénéficier d'une meilleure inclusion » a-t-il exprimé.