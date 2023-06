Ile Maurice: Judiciaire - Me Rashid Ahmine absent Me Anjali Devi Ramdin DPP Suppléante

C'est la deuxième fois qu'une femme sera appelée à prendre les fonctions de Directrice des poursuites publiques (DPP) suppléante pour trois semaines en l'absence du titulaire, Me Rashid Ahmine. Cet honneur revient à Me Anjali Devi Ramdin (photo), directrice adjointe du bureau du DPP, qui assurera l'intérim à ce poste.

Me Rashid Ahmine s'est rendu à La Mecque pour le Hadj et sera de retour dans trois semaines. Après avoir prêté serment en tant qu'avocate, Me Ramdin a exercé dans le secteur privé. Ensuite, elle a postulé pour devenir magistrate et a été choisie. Elle a débuté sa carrière comme magistrate dans différents tribunaux du pays. Après une promotion, elle a été mutée à la cour intermédiaire.

Gravissant les échelons, elle est devenue vice-présidente et présidente de cette instance judiciaire. À un moment de sa carrière, elle a été promue présidente de la cour industrielle. Par la suite, Me Ramdin a été mutée à la Cour suprême en tant que Deputy Master and Registrar. Elle a ensuite été titularisée comme Master and Registrar par intérim avant d'être affectée au bureau du DPP en tant que Senior Assistant DPP, puis Deputy DPP.