Ile Maurice: NSLD - Allocations de Rs 85 000 pour le chairman et de Rs 26 500 pour les membres

Le président du conseil d'administration de la New Social Living Development Ltd (NSLD), Mohammad Ehsan Ahmad Abdool Rahman perçoit une allocation de Rs 70 000 mensuellement comme président.

De plus, il a droit à une entertainment allowance de Rs 10 000 et Rs 5 000 comme allocation de téléphone. C'est ce qu'indique le ministre du logement et des terres, Steven Obeegadoo, qui a déposé un document à l'Assemblée nationale au cours de la semaine, à la suite d'une question posée par le député du Mouvement militant mauricien, Reza Uteem, le 6 juin. Les autres membres de board de la NSLD touchent une allocation de Rs 26 250 mensuellement. Ils sont Mohumed Shamad Ayoob Saab, Jossy Shivjee Dowlutrao, Louis André Daniel Maurel, François Noël Dominique Soopramanien et Mooneeswur Seegobind Seetaram.

Premode Neerunjun, le secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique, siège également sur ce conseil d'administration mais il a fait comprendre qu'il ne prendrait pas l'allocation de Rs 26 250. Le Chief Executive Officer (CEO) de la NSLD, Jairaj Sonoo, qui siège également sur ce board, n'a droit à aucune allocation. Dans sa question, Reza Uteem avait également cherché des informations sur le salaire et les allocations perçues par Jairaj Sonoo et le Chief Operating Officer de la NSLD, Om Kumar Dabidin. Le ministre Obeegadoo avait demandé du temps pour compiler toutes ces informations mais à mardi, il n'y avait que les informations sur les membres du conseil d'administration qui étaient disponibles au Parlement.

Le député du Parti travailliste, Osman Mahomed, avait également voulu obtenir le montant du salaire du CEO de la NSLD lors du Committee of supply avant le vote du Budget 2023/2024, la semaine dernière. Le ministre Steven Obeegadoo avait, une nouvelle fois, répliqué qu'il n'était pas en possession de cette réponse. Le député de l'opposition lui avait rappelé que cette question avait été soulevée à deux reprises mais que le Parlement n'avait toujours pas obtenu de réponse. Il avait alors écrit sur sa page Facebook que «Jairaj Sonoo, CEO de la NSLD, perçoit un salaire global de Rs 504, 900 par mois, soit Rs 7,5 millions par an (+ gratuity et billets d'avion)». Il affirme qu'il est en possession d'un document officiel émanant de la NSLD pour le prouver. L'express en avait parlé, tout en cherchant une déclaration de Jairaj Sonoo mais ce dernier n'avait pas voulu commenter.