Ile Maurice: Pique-nique à Gris-Gris | Dognic - Des toutous tout contents

Les photos suscitent plusieurs réactions. Un bus transportant des chiens... Des toutous visiblement en train de passer un bon moment. Ces photos ont été publiées par la page Bark N Go Pupcake and Treats de Peggy Murden. Dimanche, des chiens sont partis pour un pique-nique à Gris-Gris à bord d'un autobus. L'idée derrière consistait à emmener un projet innovant pour les chiens.

«Nous travaillons avec la Training Dog Rehabilitation Unit. On a voulu faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est ainsi que dimanche dernier, nous avons loué un bus avec Alvin Zikky, dresseur pour chiens très connu, et nous avons mis le cap sur Gris-Gris avec à son bord 15 chiens et 25 personnes», relate Peggy Murden, 33 ans.

Pour monter le concept baptisé Dognic, ils ont pu compter sur un propriétaire de bus qui est aussi un amoureux des chiens et qui n'a pas rechigné à céder son véhicule. Le bus est revenu tout propre au garage après la sortie. «Les chiens étaient très contents. Nous nous sommes organisés très tôt et nous avons emmené de quoi manger pour eux. Dites-vous que ce sont des chiens qui étaient un peu agressifs il y a un mois et demi, mais pour la sortie, ils se sont tous très bien comportés. Ils se sont bien entendus entre eux, sans aucun grognement.»

«Madame Gato Lisien»

Il y a trois ans, Peggy Murden, habitante de Quatre-Bornes, a fondé Bark N Go Pupcake and Treats pendant le confinement. Elle a lancé l'entreprise alors qu'elle-même avait dix chiens. «Lorsque je me rendais dans les supermarchés et que je voyais les composantes de la nourriture pour chiens, je trouvais qu'il y avait beaucoup et de conservateurs et autres substances pas très bonnes pour leur santé. Je me demandais si c'était ce genre de nourriture que mes chiens allaient consommer. C'est là que je me suis mise à préparer de la nourriture, dont des cookies à base de giraumon. De la nourriture saine pour les chiens.»

Le succès est tel que Peggy Murden plaque tout pour se consacrer pleinement à son business, alors qu'elle travaillait dans l'hôtellerie. «Les gens commençaient à m'appeler 'Madame Gato Lisien' et je préparais des repas sans additifs.» Elle a aussi ouvert la pâtisserie pour chien à Belle-Rose. Un lieu où les gens peuvent amener leurs chiens pour «casser une croûte»

Aujourd'hui, les douceurs pour toutous de Peggy Murden sont également en vente dans les supermarchés et sa pâtisserie propose des produits pour le bien-être des animaux, dont des packs santé riches en vitamines. De quoi rendre les toutous tout heureux.