Cameroun: Paul Biya à Paris - Non à l'homosexualité.

Paul Biya prend à Paris, la capitale Française pour prendre part à un sommet dont le thème essentiel est un nouveau pacte financier mondial. Cependant que les Camerounais disent non à Jean Marc Berthon, ambassadeur LGBT. Sur place au Cameroun, l'assemblée nationale est en ébullition.

Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, « Paul Biya à Paris » Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics informe que, A l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, le président de la République est arrivé dans la capitale française hier soir, en compagnie de la première dame, Chantal Biya. Le chef de l'Etat prend part dès ce matin à la rencontre dont le but est de poser les bases d'un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire.

Une information partagée in extenso par Essentiel du Cameroun, un journal paraissant à Douala, « Paul Biya à Paris ». A l'invitation du président français Emmanuel Macron, le président de la République est à Paris depuis hier. En compagnie d'une cinquantaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernement, il prend part au Sommet pour une Nouveau Pacte Financier Mondial. L'objectif de la rencontre qui dure deux jours est de construire un consensus pour un système financier international plus solidaire.

Forum Libre revient sur « Le non catégorique du Cameroun à la France ». Annoncé pour séjourner au Cameroun du 27 juin au 1er Juillet 2023, Jean Marc Berthon, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, devrait animer une conférence-débat sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle à l'Ifc de Yaoundé. Heureusement le gouvernement camerounais vient de rappeler à la France que l'homosexualité est toujours interdite sur son territoire.

A l'Assemblée nationale, le journal Essingan paraissant à Yaoundé la capitale parle d' « Une affaire d'escroquerie agite l'hémicycle ». Toujours entendus au secrétariat d'Etat à la gendarmerie, le directeur de l'Hôtel des députés, Hoche Mozogo, le directeur des finances et du budget ; Ngansop Gilles Valery ; l'agent comptable, Djadaï Yacouba née Thamar ; le secrétaire général par intérim, Abdoulaye Daouda ; le contrôleur général, Aba Maïna Aba Maga et le directeur des projets, du patrimoine et de la logistique, Georges Betsi sont suspectés d'avoir mis en place un réseau de marchés fictifs.

Au niveau des Questions orales à l'Assemblée nationale : « Problème eau et énergie : C'est l'argent qui manque le plus ! » poursuit Forum Libre. Face aux questions des députés Findi Stanley Mokondo et Benilde Djeumeni qui s'inquiètent sur le difficile accès à l'eau potable des populations des centres urbains et rurales, le Minee Gaston Eloundou Essomba a évoqué la vétusté des ouvrages avant d'indiquer qu'en milieu urbain, l'offre reste inférieure à la demande, avec un taux de couverture nationale d'environ 55% et un taux de desserte qui oscille autour de 35%. Les chiffres qui traduisent à suffisance, un besoin significatif en infrastructures de production et de distribution de l'eau potable. Pendant ce temps le gouvernement mature plusieurs projets qui attendent les financements pour sa réalisation...