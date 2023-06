Sénégal: Vol de cyanure à Kédougou - Deux personnes condamnées à six mois de prison ferme

Kédougou — Le Tribunal de grande instance de Kédougou (sud-est) a condamné jeudi à six mois de prison ferme le chef du dépôt magasinier et un chauffeur de Endeavour Mining, poursuivis tous les deux pour association de malfaiteurs, vol en réunion et mise en danger de la vie d'autrui, dans le cadre d'une affaire de vol d'un conteneur de cyanure, a constaté l'APS.

Le tribunal a par contre relaxé quatre autres prévenus.

Les six personnes jugées avaient été arrêtées puis inculpées dans le cadre d'un vol de vingt tonnes de cyanure appartenant à la société minière Endeavour Mining basée à Sabodala, dans la région de Kédougou.

Les faits pour lesquels elles (les six personnes) ont été attraites devant le tribunal ont éclaté le 24 mai dernier, à l'usine de cette société minière.

L'enquête et le procès ont permis de mettre en évidence un deal bien organisé entre le superviseur et le chef du dépôt magasinier du département Where House et les agents de sécurité de la société minière Endeavour Mining de Sabodala.

Le conteneur de cyanure dont le vol est à l'origine de la condamnation des deux prévenus faisait partie d'un total de huit conteneurs achetés le 14 mai dernier, en Côte d'Ivoire, par la société minière Endeavour Mining de Sabodala, pour les besoins de l'exploitation de l'or. Chaque conteneur contenait vingt tonnes de cyanure.

Après leur arrivée au Sénégal, les conteneurs de cyanure avaient été convoyés à la mine de Sabodala. Sept conteneurs sont déchargés au département processing plant de la société. Le huitième, emmené à Kédougou sur la base d'un bon de sortie, est vendu dans la capitale régionale à des détaillants burkinabè.

Lors du procès, le représentant du ministère public, Baye Thiam, avait requis une peine de trois ans de prison ferme contre le chef du dépôt magasinier et le chauffeur de Endeavour Mining.

Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, l'avocat de la défense, a plaidé pour la relaxe pure et simple ses clients, faisant valoir que le superviseur et le chef des manoeuvres avaient pris la fuite.

Le Tribunal de grande instance de Kédougou a finalement infligé six mois de prison ferme au chef du dépôt magasinier et à un chauffeur de Endevour Mining.

Le superviseur du département where house, les détaillants burkinabè et d'autres suspects ont pris la fuite depuis l'éclatement de l'affaire.