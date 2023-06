Sénégal: Des acteurs planchent sur la gestion durable et intégrée des déchets

Dakar — Un atelier d'échanges sur les besoins en formation et investissements en matière de gestion durable et intégrée des déchets, en vue de valider le programme sectoriel « Or Dur », s'est tenu, jeudi, à Dakar, sous l'égide du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

Cet atelier abrité par le Guichet de financement des entreprises et organisations professionnelles (GFEOP) s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel « Or Dur », l'un des dix programmes sectoriels retenus en 2023 par le Fonds de financement de la formation professionnelle.

Il « a pour objectif de valider le programme sectoriel « Or Dur » relatif au financement de la formation continue, initiale et aux besoins en investissements en formation professionnelle et technique pour le secteur » des ordures, a expliqué la directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Sophie Diallo.

Selon Mme Diallo, « cette initiative traduit l'engagement du 3FPT à soutenir le développement et la croissance de ce secteur en répondant de manière ciblée aux demandes spécifiques de formation, de recrutement et d'investissement ».

Pour ce faire, le Fonds de financement de la formation professionnelle a misé sur une approche inclusive impliquant l'ensemble des acteurs du secteur.

« Les équipes du 3FPT ont entrepris une démarche proactive consistant à recueillir les besoins en matière de formation continue, de recrutement de personnel et d'investissements des entreprises et organisations opérant dans le secteur de la gestion intégrée des déchets », a relevé Sophie Diallo.

Il s'agira, pour les entreprises et organisations professionnelles concernées, de « stabiliser les besoins réels de formation continue » dans leurs domaines d'activité, « de dresser la cartographie des acteurs du secteur, de prioriser les besoins en formation identifiés et valider les plans sectoriels ».

Il est aussi attendu de cette initiative l'élaboration d'un plan d'actions et un calendrier de mise en oeuvre du programme.