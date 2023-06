Sénégal: Bokidiawé - 1 800 demandeurs de pièces d'état civil enrôlés lors d'une audience foraine

Bokidiawé (Matam) — Le Programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-2) a enrôlé, jeudi, 1 800 demandeurs de papiers d'état civil dans la commune de Bokidiawé, dans le département de Matam, a indiqué le docteur Alfred Diouf, chef de l'antenne du PRAPS à Kanel.

« Nous sommes à notre deuxième audience foraine, après celle tenue à Ogo. Pour cette fois, le PRAPS s'est engagé à enrôler 1 800 demandeurs de pièces d'état civil dans la commune de Bokidiawé », a-t-il dit lors de cette audience.

Selon lui, les demandeurs viennent des villages du Dièry (zone non inondable de la vallée du fleuve Sénégal) et du Walo (zone inondée par les crues du fleuve) et sont constitués en majorité de personnes s'activant dans le pastoralisme.

M. Diouf a rappelé que la demande en pièces d'état civil est toujours importante dans la région, notamment dans le département de Ranérou.

»Les communautés pastorales sont les plus ciblées, car le projet est dédié aux éleveurs et agriculteurs », a fait savoir le coordonnateur de l'antenne PRAPS-2 des départements de la région de Matam et de Bakel.

Le président de la Maison des éleveurs de la région de Matam, Abdoulaye Demba Diallo, a magnifié la tenue de cette audience, précisant qu'elle va permettre à beaucoup de jeunes éleveurs de disposer de papiers d'état civil.

»Bon nombre de nos enfants ont quitté l'école faute de papiers d'état civil. D'autres également ont eu des problèmes pour sortir du pays à cause de cela. Des éleveurs ont vu l'accès au parc de vaccination leur être refusé parce qu'ils ne disposaient pas de papiers », a fait remarquer M. Diallo.

Il a signalé que les bénéficiaires sont venus de plusieurs villages de la commune, dont Kawel Dialloubé, Thiéhel Sébé, Kirira 1 et 2, Mody Boula ou encore Doumga Rindiaw.