Maroc: 'Eclosion' - Une exposition collective à Rabat qui met à l'honneur plusieurs expressions artistiques

Le vernissage de l'exposition collective "Eclosion: uninhibit your imagination" a eu lieu, mercredi à l'espace Expo de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation à Rabat, l'occasion de célébrer différents talents et expressions artistiques.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 31 août, invite les férus d'art à découvrir les tableaux, les oeuvres et les créations originales de plus de 60 abonnés, adultes et enfants, du centre culturel de la Fondation "IKLYLE" qui ont traduit leurs inspirations et exprimé leurs idées et pensées à travers des toiles et des sculptures.

"C'est une exposition très haute en couleur et spontanée qui rassemble différentes écoles et disciplines artistiques, notamment la peinture, la céramique et la sculpture", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le chef du service animation culturelle et artistique au sein de la Fondation, Radouane Mourai, ajoutant que l'objectif de cet événement est de célébrer les divers talents.

Cet événement, qui jette la lumière sur les oeuvres et créations des participants aux ateliers de peinture et d'arts plastiques du centre culturel "IKLYLE" de la Fondation, est le fruit de plusieurs mois de travail, a-t-il ajouté, notant qu'il marque également le début d'une longue carrière artistique pour ces jeunes talents.

M. Mourai a aussi fait savoir que la Fondation promet tout au long de l'année une programmation culturelle riche et variée et propose un ensemble de prestations culturelles au profit des adhérents du centre. De son côté, l'encadrant des ateliers et artiste peintre, Said Erraji, a souligné qu'au cours de ces activités artistiques, il y a eu plusieurs réflexions avec les participants sur les travaux d'artistes marocains et internationaux de renom, expliquant que "cette première année était axée sur la recherche des techniques et des différents styles".

"Cette exposition représente un festival des couleurs et des beaux arts", a-t-il confié, exprimant sa fierté d'avoir encadré et suivi ces jeunes talents, enfants et adultes, qui ont créé de très belles oeuvres de différents styles artistiques.

"J'ai beaucoup apprécié cette expérience, durant laquelle j'ai appris non seulement plusieurs techniques artistiques mais également le fait d'avoir énormément de patience lorsqu'on dessine", a déclaré, quant à elle, Aya Benslama, jeune participante à l'exposition, ajoutant que "les différentes activités qui sont dispensées dans ce centre sont très instructives et intéressantes".

Destinés aux adhérents de la Fondation et ouverts au grand public, ces ateliers qui font partie d'un ensemble de prestations culturelles proposées par le réseau des centres culturels IKLYLE, permettent la pratique de plusieurs disciplines en arts visuels et en musique.

Les centres culturels IKLYLE abritent également des ateliers équipés et disposant de tout le matériel professionnel pour la découverte ou l'amélioration des compétences en peinture, dessin, sculpture et céramique, photographie, design graphique, infographie et illustration.

Consciente des interactions entre la culture et l'éducation, la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation s'est engagée dès 2009 dans le développement et la promotion de son action culturelle. Elle a commencé par la mise en place de galeries d'exposition et d'un réseau de centres culturels, aujourd'hui baptisés "IKLYLE", dans les villes de Rabat, Tanger et Tétouan et qui sera élargi pour couvrir d'autres villes du Royaume.