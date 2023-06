Algérie: Le ministre émirati des AE félicite le pays après son élection en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, jeudi, un appel téléphonique de son frère, Son Altesse Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis, lors duquel il a félicité l'Algérie après son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "Son Altesse Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane a transmis, en son nom personnel et au nom de tous les membres de la famille royale, ses salutations les plus chaleureuses au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, félicitant l'Algérie pour son élection en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité et souhaitant à notre pays plein succès dans l'accomplissement de sa future mission au sein de cette instance onusienne", précise le communiqué.

"Il a, également, exprimé la disponibilité de son pays à partager son expérience, d'autant que l'Algérie succédera aux Emirats arabes unis au Conseil de sécurité à partir du 1er janvier".

De son côté, le ministre Ahmed Attaf a exprimé sa "reconnaissance pour le soutien des Emirats arabes unis à la candidature de l'Algérie", saluant la disponibilité des frères émiratis à partager leur riche expérience acquise au Conseil au cours des deux dernières années.

Il a également souligné que l'Algérie veillera à être un bon successeur au Conseil de sécurité en plaidant et en défendant les questions et les priorités de la nation arabe.