Afrique: Mondial 2030 - La candidature Maroc-Espagne-Portugal au centre d'une rencontre entre Mme Benyaich et un responsable espagnol

Madrid — La candidature commune entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2030 a été au centre d'une réunion, jeudi à Madrid, entre l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, et le président du Conseil supérieur espagnol des sports (CSD), Víctor Francos.

Lors de cette réunion, M. Víctor Francos et Mme Karima Benyaich ont souligné les bonnes relations entre les deux pays et abordé les aspects liés à cette candidature commune, qui fédère deux continents.

Le responsable espagnol et la diplomate ont, à cette occasion, relevé que "l'union des trois pays décuple le potentiel de la candidature".

Cette candidature permettrait, pour la première fois, qu'une Coupe du monde masculine soit organisée conjointement sur deux continents, ont relevé les deux parties.

SM le Roi Mohammed VI avait annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, le 14 mars dernier à Kigali, dans un message à l'occasion de la remise du Prix de l'Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l'année 2022 (CAF President's Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l'histoire du football, sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, avait noté le Souverain.

SM le Roi avait également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d'autre, et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens.