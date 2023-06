Maroc: Le rôle clé du pays sous l'impulsion de SM le Roi dans le maintien et la consolidation de la paix, réitéré devant le CPS de l'UA

Addis Abeba — Le rôle clé du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans le maintien et la consolidation de la paix, notamment en Afrique, a été réitéré jeudi devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA).

L'Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d'une réunion ministérielle du CPS de l'UA consacrée à l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la politique africaine commune de défense et de sécurité et d'autres instruments pertinents en matière de défense et de sécurité sur le continent avec un accent particulier sur la mise en oeuvre opérationnelle de la Force Africaine en Attente (FAA), a souligné que le Royaume réaffirme son engagement à participer pleinement au maintien et à la consolidation de la paix, notamment en Afrique.

Le diplomate marocain a rappelé dans ce sens le Discours adressé par Sa Majesté le Roi au 30ème Sommet de l'UA dans lequel le Souverain avait affirmé que le Maroc « continuera à faire siennes les causes nobles du continent et oeuvrera inlassablement pour la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement du continent».

M. Arrouchi a réaffirmé lors de cette réunion, tenue par visioconférence, que la coopération militaire entre le Maroc et les pays africains s'inscrit dans la vision solidaire du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales. Cette coopération a pour but de prévenir les conflits et maintenir la paix et la stabilité dans le continent africain, a relevé le diplomate marocain.

Cette coopération représente un outil efficace pour la mise en oeuvre de la feuille de route africaine visant à faire taire les armes à travers le renforcement des capacités des armées africaines et l'amélioration de leur interopérabilité, a soutenu M. Arrouchi, rappelant que cette coopération couvre plusieurs domaines, à savoir la formation et l'entrainement, le soutien technique et logistique, l'échange d'expertise, l'assistance humanitaire et la participation aux opérations de maintien de la paix (OMP).

Sur ce dernier registre, le Maroc consent des efforts considérables, a souligné le diplomate marocain mettant en avant le déploiement des casques bleus marocains dans 06 missions des Nations Unies en Afrique et à la base logistique de l'UA du Cameroun. De plus, la création, récemment, d'un Centre d'Excellence des Opérations de Maintien de la Paix au Maroc, contribuera à la formation au profit des experts civils militaires et de police ainsi qu'au profit des organisations régionales, continentales et internationales notamment l'UA et l'ONU, a-t-il dit.

Depuis son indépendance, le Maroc demeure engagé aux côtés de ses partenaires africains afin d'assurer l'instauration d'une paix pérenne en Afrique, qui garantira le bien-être et la prospérité des populations du continent, a réaffirmé M. Arrouchi.

Le diplomate marocain a rappelé que la 2eme session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité (CTS-DSS) du 15 janvier 2016 a souligné que la FAA a atteint sa pleine capacité opérationnelle, suite au bon déroulement de l'Amani Africa Il Field Training Exercice et la confirmation de la pleine capacité opérationnelle par 4 communautés économiques régionales (CER)/mécanismes régionaux (MR).

M. Arrouchi a souligné que le Communiqué n°1007 (08 juillet 2021) du CPS a demandé à la Commission de l'UA et aux CER/MR « d'intensifier leurs efforts en vue de la finalisation du Protocole d'accord visant à faciliter les relations de travail pour la FAA et, à cet effet, demande au Comité d'état-major du CPS de travailler avec la Commission de l'UA pour conclure rapidement la rédaction du Protocole d'accord entre l'UA, les CER/MR sur le déploiement et l'emploi de la FAA avant de le soumettre au CPS pour examen ».

À cet égard, il est indispensable de se conformer à la décision du CPS, en faisant examiner le texte par le CPS, avant son adoption finale par le Conseil exécutif et la Conférence, a insisté le diplomate marocain.

Les huit CERs constituent un catalyseur et un acteur incontournable pour la préservation de la paix et de la sécurité sur notre continent, dans un esprit de complémentarité et de subsidiarité, conformément au Protocole d'accord entre l'UA et les CER de 2008 dans le domaine de paix et de la sécurité, a ajouté M. Arrouchi.

Le Maroc soutient l'adoption d'un protocole d'accord entre l'UA et les CER sur la FAA à condition qu'il soit inclusif, assurant son appropriation par tous les acteurs concernés notamment les 8 CERs, a-t-il dit, notant que l'exclusion de 3 CERs du projet de protocole d'accord entre l'UA et les CER/MR sur la FAA va à l'encontre des objectifs même du traité d'Abuja, un des textes fondateurs de notre Union.

Le Royaume du Maroc, a affirmé le diplomate marocain, considère que le succès de la mise en oeuvre opérationnelle de la FAA demeure tributaire de son inclusivité et de la rationalisation de ses approches et actions, conformément aux règles et procédures de notre Union, et dans le plein respect de l'article 17 du Protocole du CPS.

Le constat actuel démontre à quel point la sécurité est indispensable pour le développement, tout comme le développement est indispensable à la sécurité, a relevé M. Arrouchi, notant l'impérieuse nécessité de redynamiser et d'opérationnaliser tous les piliers de notre architecture commune de paix et de sécurité, au vu du schéma actuel des menaces, avec ses conséquences humanitaires et structurelles déplorables est autant révélateur de l'urgence d'agir pour relever les défis de la paix et de la sécurité en Afrique.

Le Maroc, a ajouté M. Arrouchi, souligné la nécessité de se doter d'une politique africaine commune rénovée de défense et de sécurité, qui prend en compte la nature des défis actuels, et qui servira de feuille de route unifiée dans le domaine de la paix et de la sécurité.

A cet égard, il est impératif d'assurer l'inclusion des huit CER dans l'adoption du protocole d'accord entre l'UA et les CER/MR sur la FAA, qui font toutes partie intégrante des organes et mécanismes de mise en oeuvre de la Politique Africaine Commune de Défense et de Sécurité, conformément aux dispositions de la Déclaration Solennelle sur la Politique africaine commune de défense et de sécurité, adoptée par les Chefs d'Etat et de gouvernement en février 2004.

Le Royaume souligné également l'importance stratégique pour notre continent d'adopter une approche d'action fondée sur l'imbrication et l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement, afin de faire face de manière opérationnelle et durable aux phénomènes d'instabilité et d'insécurité en Afrique, a ajouté le diplomate marocain, relevant que le nexus paix, sécurité et développement, initiée par l'UA lors de la 1ère Conférence de Tanger en octobre 2022, devrait être au coeur de notre doctrine africaine en matière de préservation et de soutien à la paix et à la sécurité collectives du continent africain.