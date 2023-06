Maroc: Programme 'TAKE IT FORWARD' - Plus de 330 jeunes chercheurs d'emploi formés (EFE-Maroc)

Kénitra — Plus de 330 jeunes chercheurs d'emploi ont été formés dans le cadre du programme "TAKE IT FORWARD", mené par la Fondation Marocaine de l'Education pour l'Emploi (EFE-Maroc) en partenariat avec l'Agence Belge de Développement Enabel.

"Après presque 3 années de mise en oeuvre, et avec un objectif initial d'accompagner 270 jeunes, EFE-Maroc et Enabel célèbrent les résultats de leur programme avec plus de 330 jeunes chercheurs d'emploi formés sur les soft skills, coding skills, langue et compétences numériques", indique EFE-Maroc dans un communiqué.

Un parcours de reconversion et de développement des compétences qui a conduit au placement effectif de plus de 120 bénéficiaires dans le marché du travail dont 57% sont des femmes avec une couverture géographique inclusive qui intègre des régions à haut potentiel telles que Fès et Tanger à côté des grandes villes telles que Casablanca et Rabat, souligne la même source.

En effet, depuis octobre 2020, et dans la continuité de sa mission, EFE-Maroc, en partenariat avec l'Agence belge de développement Enabel, et dans le cadre du programme Wehubit, a lancé le projet "TAKE IT FORWARD", rappelle le communiqué.

L'objectif, précise la même source, est de donner aux jeunes chercheurs et chercheuses d'emploi au Maroc les moyens nécessaires pour une meilleure insertion dans le marché du travail à travers des formations axées sur la demande d'un secteur qui connait un plein essor et qui génère des possibilités d'emplois rémunérateurs aux chercheurs d'emploi en quête de développement de capacités, voire de reconversion professionnelle, spécifiquement le secteur des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).

%

C'est ainsi qu'EFE-Maroc et Enabel, à travers le projet "TAKE IT FORWARD", ont pris en considération les besoins des entreprises dans le secteur des nouvelles technologies et ont fait en sorte de leur fournir des candidats outillés par les compétences numériques et comportementales les plus utiles pour une prise de poste immédiate et réussie, renforçant ainsi le vivier de talents dont a besoin le secteur NTIC tout en réduisant le taux de chômage qui impacte les jeunes âgés de 18 à 35 ans au Maroc.

EFE-Maroc a pour mission de pallier le chômage des jeunes en comblant le décalage entre les besoins en savoir-faire et savoir- être du marché du travail et les compétences des jeunes chercheurs et chercheuses d'emploi.

Elle propose aux jeunes des programmes de formation en compétences techniques, comportementales et linguistiques les plus demandées sur le marché du travail et offre à ses lauréats des opportunités d'embauche dans les secteurs en croissance et créateurs d'emplois.

Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de 70.000 jeunes et inséré 82% des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion, en partenariat avec plus de 400 entreprises.

Enabel est l'Agence belge de développement. Elle exécute la coopération gouvernementale belge. L'Agence met également en oeuvre des actions pour d'autres organisations nationales et internationales.

Avec ses partenaires belges et internationaux, Enabel fournit des solutions pour relever des défis mondiaux urgents - le changement climatique, l'urbanisation, la mobilité humaine, la paix et la sécurité, les inégalités sociales et économiques - et pour promouvoir la citoyenneté mondiale.