Mali: Lancement officiel de la Stratégie nationale d'inclusion

Le Secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Abdoulaye Traoré a procédé au lancement officiel de la Stratégie nationale d'inclusion financière (Snif) du Mali et son plan d'actions 2022-2026, ce jeudi 22 juin 2023.

Élaborée par le ministère de l'Économie et des Finances à travers l'Unité d'appui et de suivi de la stratégie de développement du secteur financier (Uas/Sdsf)

« la Snif du Mali vise essentiellement à améliorer l'accès au financement, des femmes, des jeunes, des populations rurales et des promoteurs des Pme à travers notamment :

- l'amélioration du financement des populations vulnérables ;

- le renforcement des capacités des acteurs du secteur financier pour l'amélioration de l'inclusion financière ;

- la promotion de la finance digitale ;

- le renforcement de l'éducation financière et de la protection des usagers des produits et services financiers et l'adaptation du cadre fiscal et réglementaire et des politiques publiques à l'évolution de l'écosystème financier. » a déclaré le secrétaire général lors de la cérémonie d'ouverture.

Selon un communiqué de presse, l'adoption de cette Stratégie nationale d'inclusion financière et son plan d'actions à travers le Décret n° 2022-0443/PT-RM du 28 juillet 2022 s'inscrit dans une dynamique mondiale qui a conduit l'Uemoa à adopter une stratégie régionale en juin 2016 par la Décision n°012/24/06/2016/CM/Umoa portant « adoption d'une politique et d'une Stratégie régionale d'inclusion financière dans l'Uemoa ».

La Snif du Mali, ajoute la même source, est en phase avec le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (Credd 2019-2023) et le Cadre stratégique de la refondation de l'Etat (CSsre 2022-2031) qui visent une réduction significative de la pauvreté ainsi qu'une croissance économique durable et inclusive pour notre pays.

En effet , l'analyse du système financier fait état d'un faible niveau d'accès des populations aux produits et services financiers notamment sur les plans de la couverture géographique, de l'âge et du genre.

Ce constat est attesté par un taux d'inclusion financière, ressorti à 48,6% au 31 décembre 2021 au Mali contre un taux de 63,8 % pour la zone Uemoa.

«Document de référence pour l'inclusion financière, cette stratégie permet d'insuffler une nouvelle dynamique à la politique de croissance économique inclusive menée par le Gouvernement, en formulant des actions spécifiques adaptées au contexte national en vue de corriger les insuffisances et les distorsions à l'origine de la marginalisation financière pour le plus grand nombre de nos concitoyens », lit-on dans le document.

Le Secrétaire général a salué l'implication et la contribution de qualité de tous les départements sectoriels à l'élaboration de la Snif et de son plan d'action « ce qui démontre à suffisance le caractère inclusif de ce document stratégique. », dira-il .

Il a remercié tous les acteurs publics et privés, notamment la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, les partenaires techniques et financiers ainsi que les membres du Comité national de suivi de la mise en oeuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière (Cnsmo), pour leurs contributions de qualité lors de l'élaboration du document. Il a remercié également les Ptf dont la Banque mondiale qui appuie déjà la Snif à travers notamment l'exécution du Projet de promotion de l'accès au financement, de l'entreprenariat et de l'emploi au Mali (Pafeem).

Avant de clôture la cérémonie Abdoulaye Traoré a invité l'ensemble des acteurs à s'approprier et à contribuer activement à la mise en oeuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière pour le mieux-être de nos populations, notamment celle la plus vulnérable.