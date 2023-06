Algérie: Sauvegarde de la mémoire - Une commission mixte entre le ministère des Moudjahidine et le CSJ

ALGER — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit et le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) ont annoncé jeudi la création d'une commission mixte qui aura pour mission d'oeuvrer à la sauvegarde de la Mémoire nationale et des constantes de la Nation, immuniser les jeunes générations et renforcer leur sentiment d'appartenance à la patrie.

L'annonce a été faite lors d'une réunion entre le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, et le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui.

Cette rencontre a permis aux deux parties d'examiner les éléments liés à la création de cette commission qui veillera particulièrement à la préservation de la mémoire nationale, dans le but de consacrer les valeurs et les idéaux de la Révolution de Novembre et de transmettre le message historique consacré dans la Constitution, tout en veillant à promouvoir l'écriture de l'histoire et son enseignement.

Pour sa part, M. Hidaoui a souligné l'importance de la contribution du Conseil à la création d'une passerelle qui renforcera la communication entre les aïeux et la jeune génération qui se doit de préserver l'esprit patriotique, saluant à cette occasion "les efforts importants déployés par l'Etat pour préserver la mémoire nationale".

"C'est la responsabilité de tout un chacun de concourir à associer la jeunesse algérienne à cet effort, à travers le recours aux nouvelles technologies de communication", a-t-il souligné.