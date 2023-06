Algérie: Ahmed Attaf en visite de travail en Allemagne

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé, jeudi à Berlin, pour une visite de travail en République fédérale d'Allemagne, au terme d'une tournée européenne effectuée sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

A l'entame de cette visite, M. Attaf a coprésidé avec son homologue allemande, Annalena Baerbock, une séance de travail lors de laquelle ont été passés en revue l'état et les perspectives du partenariat algéro-allemand, ainsi que les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt communs.

A ce titre, les deux ministres se sont réjouis de "la dynamique des relations bilatérales dans divers secteurs, notamment les grands projets communs que les deux parties aspirent à concrétiser dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert".

M. Attaf et son homologue allemande ont réaffirmé leur engagement à renforcer la concertation et la coordination autour de la situation dans la région sahélo-saharienne, en évoquant le processus de paix et de réconciliation au Mali, ainsi que de la crise en Ukraine à la lumière de l'initiative de médiation algérienne "en vue de contribuer aux efforts internationaux visant à favoriser une solution pacifique et durable qui mettra un terme au conflit et permettra de remédier à ses conséquences et retombées".

Dans ce cadre, Mme Baerbock a salué "le rôle prépondérant de l'Algérie pour assurer la sécurité énergétique dans le monde et ses efforts dans son espace régional pour instaurer la sécurité et la stabilité au Mali, en Libye et au Sahel de manière générale".

La ministre allemande a, par ailleurs, réitéré ses félicitations à l'Algérie pour son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité, soulignant que son pays était disposé à partager son expérience acquise lors de son dernier mandant au Conseil de sécurité en 2019-2020.

Pour sa part, M. Attaf a rappelé "la profondeur des relations historiques entre les deux pays qui remontent au Traité de paix signé en l'Algérie et Hambourg en 1751", se réjouissant de "leurs perspectives prometteuses, notamment dans les domaines technique et énergétique".

Le ministre a remercié son homologue pour le soutien de l'Allemagne à la candidature de l'Algérie au Conseil de sécurité. Saluant l'offre de partage de l'expérience allemande au sein de l'organe onusien, le ministre a dit que les modes et moyens de cette coopération seront définis ultérieurement, selon la même source.

Au terme de la séance de travail, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination et d'intensifier les consultations en prévision des prochaines échéances bilatérales et multilatérales.