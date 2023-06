Algérie: Micro-entreprises - Création de 100.000 emplois au cours des 2 prochaines années

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a indiqué, jeudi à Alger, que son département s'est fixé comme objectif la création de 100.000 emplois au cours des deux prochaines années, grâce à l'augmentation du nombre des micro-entreprises créées au cours de cette période, notamment par des universitaires.

Lors d'un point de presse animé en marge d'une conférence intitulée "micro-entreprises: vers un modèle économique durable", tenue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, M. Oualid a annoncé que son département a pour objectif de "créer 100.000 nouveaux emplois au cours des deux prochaines années, en plus d'augmenter le ratio d'entreprises créées pour passer de 25 à 45 entreprises pour 1.000 habitants durant cette même période".

Afin de réaliser ces objectifs, "les deux ministères travailleront en collaboration, notamment à travers le lancement des Centres de développement de l'entrepreneuriat (CDE) au sein des universités afin d'accompagner les universitaires porteurs de projets en leurs dispensant une formation intensive dans le domaine de l'entrepreneuriat et en leur permettant de bénéficier de financements", a précisé M. Oualid.

L'ANADE deviendra la NESDA

Il a expliqué que le but de la tenue de cette conférence est d'"annoncer de nouvelles mesures qui touchent l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat", en plus d'annoncer "l'adoption des langues arabe et anglaise pour le nom de cette agence qui deviendra alors : 'National Entrepreneurship Support And Development Agency' (NESDA), avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo reflétant sa nouvelle orientation et sa transformation en outil économique par excellence".

Le ministre a souligné que cet évènement "marque la publication de nouveaux textes règlementaires visant à moderniser la gestion de la NESDA", ajoutant que l'objectif principal de ces mesures est de "faire évoluer le secteur des micro-entreprises d'une approche sociale, qui dure depuis plusieurs années, vers un modèle économique durable".

Par ailleurs, M. Oualid a tenu à encourager les micro-entreprises actives dans le domaine industriel à s'engager dans la sous-traitance, sachant qu'une cartographie nationale de la sous-traitance sera lancée, pour encourager les opportunités d'entrée dans les marchés locaux et contribuer à réduire la dépendance aux importations, en valorisant l'industrie locale.

Lancement le 10 juillet de la plateforme mouqawil.dz

M. Oualid a, en outre, donné des détails concernant la nouvelle plateforme baptisée "mouqawil.dz", qui "sera lancée le 10 juillet prochain et qui est une base de données qui permettra aux porteurs de projets de trouver toutes les informations relatives à l'entrepreneuriat en Algérie".

Cette plateforme leur permettra, également, "de s'informer sur les modalités pour bénéficier d'un financement et de l'aide de l'Etat, en plus de leur donner accès à des informations sur les systèmes fiscaux et comment bénéficier d'avantages dans ce domaine", a-t-il expliqué.

Pour sa part, M. Baddari a mis l'accent sur trois mesures majeures qui caractérisent la collaboration entre les deux départements dans ce projet, citant ainsi "la conversion des Maisons de l'entrepreneuriat, dont le nombre est de 100 au niveau des différentes universités, en CDE, la gestion commune de ces centres par les deux ministères, en plus du nouveau code de l'étudiant-entrepreneur qui lui permettra de bénéficier de certains avantages".

Ces mesures permettront d'"absorber le flux de diplômés universitaires qui alimente chaque année le registre des demandeurs d'emplois à travers la création de startups et de micro-entreprises", a souligné M. Baddari qui a révélé que "10.000 projets seront accompagnés cette année en bénéficiant d'une formation intensive de 15 jours au niveau des CDE pour créer des startups ou des micro-entreprises et bénéficier du financement de la NESDA".

A noter que cette rencontre a connu plusieurs interventions, celle de Mme Nacima Arhab, Secrétaire Générale du ministère, qui a présenté l'entrepreneuriat en milieu universitaire, puis de M. Okba Hachani, Directeur Général d'Algerian Startup Fund (ASF) qui a communiqué sur la grille d'évaluation des projets de la NESDA et enfin de M. Hakim Bekkadour, chargé de la gestion de l'agence, qui a fait une présentation sur la nouvelle gouvernance approuvée de l'agence.

La conférence a été clôturée par une session de discussion organisée avec des spécialistes et experts dans le domaine des micro-entreprises.