Algérie: Alger - Conférence sur l'expérience japonaise en matière de développement

ALGER — L'Ecole nationale d'administration (ENA) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont organisé jeudi à Alger une conférence sous le thème "Le Japon après la seconde guerre mondiale" lors de laquelle l'expérience japonaise en matière de développement a été mise présentée.

Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre de la première session de la "JICA Chair" (programme d'études japonaises), vise à développer les connaissances des futurs leaders dans les pays en développement, en partageant l'histoire et l'expérience de développement du Japon, à travers des cours organisés dans des universités et institutions de ces pays.

Ont pris part à cet évènement, l'ambassadeur du Japon en Algérie, Akira Kono, le directeur général de l'ENA, Abdelmalik Mezhouda et le directeur du Centre national d'études et d'analyses de la population et du développement (CENEAP), Mustapha Haddam en tant que représentant du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Le professeur en politique internationale à l'Université de Hitotsubashi à Tokyo, Fukutomi Mitsuhisa a fait une présentation devant les étudiants de l'ENA sous le thème "Le Japon, du lendemain de la Seconde guerre mondiale au début des années 2020: la stratégie économique et la politique internationale du Japon".

%

Le conférencier, dont la présentation s'est déclinée en deux parties, que sont "l'économie et la stratégie diplomatique du Japon après 1945" et "la stratégie géopolitique du Japon à l'ère de l'hégémonie américano-chinoise", est notamment revenu sur les nombreux atouts dont dispose l'Algérie.

A cet égard, il a mis en valeur "le train de succès de l'Algérie" démontré par plusieurs classements internationaux. Il a rappelé, à titre d'exemple, que le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a classé l'Algérie première en Afrique en matière de sécurité alimentaire.

Il a, entre autres, indiqué que le site web américain Insider, dédié à l'information économique, a souligné dans sa présentation de l'Algérie "les opportunités commerciales profitables aux investisseurs" qu'offre le pays, notamment "avec les lois récentes encourageant les investissements étrangers", tout en mettant l'accent sur un autre rapport selon lequel les prix d'internet en Algérie sont les moins chers en Afrique et dans le monde arabe.

Sur le plan politique, Fukutomi Mitsuhisa a souligné que le Japon avait beaucoup à apprendre de la politique de non-alignement de l'Algérie dont les principes cardinaux sont également basés sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le règlement des conflits par les voies pacifiques.

De son côté, Mustapha Haddam a tenu à rappeler que l'Algérie a toujours favorisé "un partenariat gagnant-gagnant" et en respect des principes qui régissent les relations au sein de la communauté internationale.

"Notre pays joue un rôle pivot et a fait le choix du non-alignement en considérant tous les acteurs de la communauté internationale comme ses partenaires. Un partenariat qui ne peut se faire que conformément aux règles régissant les relations internationales inscrites dans la Charte des Nations unies, comme le respect mutuel, la non-ingérence et le règlement des différends par la voie diplomatique", a-t-il insisté, tout en relevant également que l'Algérie est un pays "exportateur de la paix".

Le directeur général de l'ENA a, pour sa part, loué les relations historiques qui unissent l'Algérie et le Japon et s'est réjoui du fait que la première session de la "JICA Chair" organisée à Alger est à même de jeter la lumière sur "l'une des plus importantes expériences de développement dans le monde".