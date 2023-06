Angola: Uíge sur la voie du développement - Le Gouverneur provincial

Uíge — La province d'Uíge est sur la voie du développement grâce aux différents projets qui sont mis en oeuvre dans la région pour améliorer les conditions sociales de la population, a déclaré, ce jeudi, le gouverneur José Carvalho da Rocha.

Le ministre s'exprimait lors de la réunion du Conseil de gouvernance locale, présidée par le Président João Lourenço et à laquelle participent les gouverneurs des 18 provinces angolaises et les chefs des départements ministériels.

José Carvalho da Rocha, qui a dressé le bilan et les perspectives des projets d'impact social à Uíge, a souligné que le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) de la province révolutionnait la vie des citoyens, avec de nouvelles écoles, de nouveaux équipements et des infrastructures liées à la santé et à la création de nouveaux emplois.

Selon lui, la région compte 89 projets PIIM, répartis sur 17 unités budgétaires, 164 dans le secteur de l'éducation, un dans l'enseignement supérieur, huit dans la santé, six dans le secteur de l'eau et 10 des voies routières.

Dans le chapitre sur l'éducation, il a déclaré que cette année scolaire, 632 464 enfants étaient inscrits, ce qui représente une augmentation de 6,5 % par rapport à la dernière année scolaire.

Il a signalé, cependant, que 49 624 élèves étaient toujours en dehors du système éducatif.

Le secteur de l'éducation dans la province contrôle 16 069 employés, dont 15 256 sont des enseignants et 810 sont des fonctionnaires de différents niveaux d'enseignement.

Ce nombre d'élèves est accueilli dans 7 791 salles de classe, majoritairement dans l'enseignement public.

Selon le gouverneur, sur le nombre de salles de classe existantes, environ 2 291 sont de construction précaire, ce qui représente 29 %, et 674 sont des hangars en bois qui servent de salles de classe.

Selon la source, pour résoudre les problèmes, il est nécessaire de construire 549 écoles de différents niveaux d'enseignement.

Quant à l'enseignement supérieur, la province compte quatre établissements supérieurs, deux publics et deux privés.

Santé

Le responsable a fait savoir que la région compte 3 051 professionnels de santé, dont 196 médecins et 1 777 infirmiers.

Selon le gouverneur provincial, le réseau hospitalier est composé de 370 unités hospitalières, dont un hôpital général, 11 communaux, deux hôpitaux de la mère et de l'enfant, deux centres spécialisés, 264 postes de santé et 88 centres de santé, ce qui représente une capacité d'hospitalisation de 1089 lits.

Plus de professionnels de santé

Le responsable gouvernemental a souligné l'admission, dans la province, de 530 professionnels de la santé de différentes catégories, promettant l'amélioration de l'assistance médicale à la population. A cela s'ajoute la construction de l'hôpital général qui apportera plus d'assistance médicale aux habitants.

Infrastructures

La région dispose d'un réseau routier de 2 605 kilomètres et parmi ceux-ci, 1 114 kilomètres de routes ont été réhabilités, ce qui a permis de lier le siège provincial aux différentes municipalités.

Selon le gouverneur, en ce moment les actions les plus marquantes dans ce secteur sont les liaisons avec les communes de Milunga, Bembe et Buengas.

L'énergie et l'eau les grands défis

Sur les 16 municipalités qui composent la province, seulement trois ont de l'énergie conventionnelle. Le gouverneur provincial a déclaré que le plus grand défi à relever était d'approvisionner en énergie toutes les municipalités.

Avec plus d'un million d'habitants, la province d'Uige compte 16 municipalités, à savoir Ambuila, Bembe, Buengas, Bungo, Damba, Alto Cauale, Maquela do Zombo, Milunga, Mucaba, Negage, Puri, Quimbele, Quitexe, Sanza Pombo, Songo et Uíge.

L'agriculture et le commerce sont les secteurs clés d'Uíge, qui était autrefois considérée comme la "capitale angolaise du café".

Le climat à Uíge est chaud, c'est pourquoi il est propice à la culture du café, du manioc, du palmier à huile, des arachides, des patates douces, des haricots, du cacao, du sisal et autres à plus petite échelle.