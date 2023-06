Cote d'Ivoire: Daloa - Les fonctionnaires invités à prendre conscience de leur rôle

Dans le cadre des festivités de la 3e édition des journées de la Fonction publique (JFP) dans le Haut-Sassandra, une conférence avec pour thème "Le management de la transformation du service public : cas du budget", a été prononcée, le mardi 20 juin 2023 à la préfecture de Daloa par Kouassi Augustin, directeur régional du Budget et du Portefeuille de l'État du Haut-Sassandra.

À cette occasion, les fonctionnaires de la région du Haut-Sassandra ont été invités à prendre conscience de leur rôle en tant que cheville ouvrière de la Fonction publique. « Ce qui exige du fonctionnaire de donner une image conforme aux instructions de sa hiérarchie, au niveau du service et au niveau du gouvernement », a-t-il dit.

Pour atteindre cet objectif , le conférencier a rappelé les mesures prises par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État pour opérer des transformations de 17 services réalisées en 3 étapes de sorte que l'activité administrative s'oriente exclusivement au bénéfice du client.

« Il s'agit premièrement de détecter les besoins de transformation afin d'adapter toutes les pratiques d'organisation institutionnelle à la réalité nouvelle actuelle, deuxièmement de prendre des mesures afin de doter les services et de rendre les agents capables et opérationnels conformément à l'environnement actuel et aux besoins qui sont de plus en plus exigeants des utilisateurs de nos services ou les clients du service public et enfin mettre en place un mécanisme de suivi d'évaluation afin d'anticiper sur les recadrages nécessaires» , a-t-il expliqué.

Selon lui, l'objectif de cette transformation doit pousser le fonctionnaire en tant qu'acteur et responsable de qualité du service, à une prise de conscience des exigences nouvelles des clients des services publics.

« Il faut que le fonctionnaire sache que nous sommes dans un processus dynamique qui a été amorcé et qui doit se poursuivre avec son implication effective, son engagement en tant que fonctionnaire par la hiérarchie, car la Fonction publique doit correspondre à un engagement personnel de service au besoin de la collectivité », a-t-il insisté.

Avant cette conférence, la troisième édition du JFP a démarré dans le Haut-Sassandra par une opération de coup de balai à Daloa.

Cette journée de la Fonction publique connaîtra son apothéose le vendredi 23 juin 2023, par la lecture de message du gouvernement, par le préfet de région, les récompenses des vainqueurs des tournois de maracana, football féminin et masculin et du génie en herbe. Il y aura aussi la remise des tableaux d'honneur aux meilleurs fonctionnaires et agents de la Fonction publique du Haut Sassandra.

À cet effet, la directrice Régionale de la Fonction publique du Haut Sassandra, Madame Gbané, née Kouakou Éliane Michelle, tout en traduisant sa reconnaissance à la ministre Anne Ouloto d'étendre cette journée à d'autres villes du pays, a appelé à la mobilisation des fonctionnaires de la région.