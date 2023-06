Congo-Brazzaville: Solidarité entre les peuples - L'Acap insatisfaite des résultats de la 59e édition du mois de l'amitié

Les membres de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap) ont bouclé, le 22 juin, à travers une conférence-débat, les activités marquant la 59e édition du mois de l'amitié. Selon eux, le bilan de cette édition n'est pas attrayant à cause des difficultés financière et des problèmes administratifs.

Le mois de l'amitié entre les peuples est un moment de symbiose et valorise le vivre-ensemble. Il a été lancé le 24 mai. Plusieurs activités concernant la consolidation de la paix dans divers pays, puis le renforcement de la cohésion entre les peuples, ont été prévues mais nombreuses d'entre elles ne se sont pas déroulées suite aux difficultés que traverse l'Acap, une organisation apolitique et non gouvernementale.

« Nous clôturons, selon nos statuts, le mois de l'amitié. Le bilan est un peu négatif en ce sens que les activités prévues n'ont pas toutes été effectives, compte tenu de l'administration et autres raisons. Nous continuons à travailler pour promouvoir la paix et soutenir nos amis qui traversent des moments de guerre », a indiqué le secrétaire général de l'Acap, Auguste Ndoudi.

Dans son intervention, le secrétaire chargé de l'organisation de la vie de cette structure, Fontaine Albert Bobeka, a développé un sujet sur le thème « Vital Balla : pour la paix, la solidarité et l'amitié des peuples ». Il a signifié que l'Acap et son président,Vital Balla, sont restés en mouvement pour participer aux nombreuses réunions et conférences en vue de la résolution des conflits, tant au niveau national qu'international.

Il a retracé et présenté les différentes actions en faveur de la paix que cette structure a menées et continue à mener. Fontaine Albert Bobeka a, d'ailleurs, profité de ce moment qui coïncide avec la Journée nationale de l'amitié pour inviter les acteurs politiques à instaurer la paix dans certains pays comme le Mali, le Soudan ou la République démocratique du Congo.

Créée en 1964, l'Acap, dirigée par Vital Balla, est une organisation confessionnelle, apolitique, non gouvernementale et non lucrative régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle milite dans la résolution de plusieurs crises internationales et participe régulièrement à la formation des cadres dans divers domaines. L'Acap travaille et prépare déjà la célébration, avec faste, de la 60e édition du mois de l'amitié, prévue en 2024.