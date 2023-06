Congo-Kinshasa: Université d'Edimbourg - Debora Kayembe officiellement installée comme Recteur

Debora Kayembe, avocate spécialisée dans les droits de l'homme, a été officiellement installée, le 21 juin, comme 54e recteur de l'université d'Edimbourg en Ecosse. Elle a été élue à ce poste en février 2021.

La cérémonie d'installation s'est déroulée à la bibliothèque Playfair de l'université d'Edimbourg, en présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) au Royaume-Uni, Ndolamb Ngokwey.

Originaire de la RDC, Debora Kayembe est la troisième femme à occuper cette fonction depuis sa création en 1858, après Muriel Gray et Ann Henderson. « Je suis ravie et profondément honorée d'être élue en tant que première personne de couleur à occuper le poste de recteur de l'Université d'Édimbourg. Je suis pleinement consciente de l'importance de mon rôle à un moment aussi critique.

Nous sommes confrontés à de nombreux défis : des conséquences de la pandémie du virus covid-19 aux batailles pour la justice raciale, en passant par la prise en compte du passé à la suite de l'assassinat de George Floyd et de la naissance du mouvement Black Lives Matter. Le respect des valeurs d'humanité et de bonté est au coeur de tout mon travail et je me réjouis de travailler avec le personnel, les étudiants et l'ensemble de la communauté universitaire pour faire en sorte que chacun soit valorisé », a indiqué Debora Kayembe, citée par l'Université d'Edimbourg.

Présider l'organe directeur de l'université

Le recteur préside le tribunal de l'université, son organe directeur, et également les réunions du conseil général en l'absence du chancelier et travaille en étroite collaboration avec les étudiants ainsi que leur association. Institué par une loi du Parlement de 1858, le poste de recteur a une longue et prestigieuse histoire, indique l'Université d'Edimbourg.

Cette année, explique-t-elle, 163 ans se sont écoulés depuis que William Gladstone a occupé pour la première fois le poste de recteur de l'université. Parmi les précédents recteurs figurent l'éminent homme politique Sir Winston Churchill, la présentatrice de télévision Muriel Gray et l'ancien Premier ministre britannique, Gordon Brown.

Avocate et militante des droits de l'homme

Debora Kayembe, qui est arrivée au Royaume-Uni en tant que réfugiée de la RDC, a élu domicile en Écosse depuis 2011. Elle est inscrite au barreau du Congo en 2000 et a été membre de l'Institut de traduction et d'interprétation de 2010 à 2020. En 2016, elle a rejoint les services linguistiques du bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) et de l'Association du barreau de la CPI.

Par ailleurs, Debora Kayembe a été, de 2013 à 2016, membre du conseil d'administration du Scottish Refugee Council. Elle a également rejoint la Royal Society of Edinburgh/Young Academy of Scotland pour représenter les minorités réfugiées, et siège en tant qu'avocate experte au sein du groupe de travail de la RSE pour l'Afrique. En 2017, elle a fondé l'organisation caritative Full Options.

En août 2019, l'histoire s'est écrite à la Royal Society of Edinburgh, lorsque Debora Kayembe est devenue la première Africaine à voir son portrait érigé sur le mur de la société, en l'honneur de ses réalisations et de ses contributions à la société écossaise.

En juillet 2020, Debora Kayembe a lancé la campagne Freedom Walk, un mouvement de défense des droits civils qui vise à faire pression et à faire campagne au nom des citoyens en promouvant les réformes sociales, la justice raciale et l'harmonie au sein de la communauté. Elle a également adressé une pétition au Parlement écossais en faveur d'une éducation antiraciste dans le pays.