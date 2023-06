Sierra Leone: Le pays se rend aux urnes / Père Peter Konteh (Caritas) - Il y aura aussi des catholiques dans le prochain Gouvernement

Freetown — La Sierra Leone se prépare à un nouveau cycle d'élections. Le pays, ravagé par un atroce conflit d'une décennie (1991-2002) opposant les rebelles du Revolutionary United Front (NPFL), soutenus par les forces spéciales, aux troupes gouvernementales, qui a fait 50.000 morts, suit depuis deux décennies un chemin difficile mais constant vers la démocratisation et la stabilité et se rendra aux urnes le 24 juin pour la cinquième fois depuis la fin de la guerre.

Après avoir mis fin à un conflit brutal qui a tristement mis en lumière le phénomène des enfants soldats, largement exploité par les forces en présence, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest jouit depuis longtemps d'une paix relative et peut se targuer de progrès dans divers domaines (par exemple, l'un de ses ministres, David Moinina Sengeh, 36 ans, a reçu le prix du meilleur ministre du monde lors du World Government Summit à Dubaï en février dernier, ndlr).

La période électorale est généralement source de fortes tensions. Ce n'est pas un hasard si le président Julius Maada Bio du Sierra Leone People's Party (SLPP), l'un des 13 candidats en lice pour la fonction suprême, a appelé la population, lors de son dernier meeting dans la capitale, Freetown, le mardi 20 juin, à rester calme et à favoriser une atmosphère détendue à la fin d'une campagne électorale très controversée. "Pas de violence ! Vous avez votre carte, allez voter ce jour-là, mais en paix", a déclaré Maada Bio.

%

Nous avons vécu une guerre terrible", explique à l'agence Fides le père Peter Konteh, directeur exécutif de Caritas Freetown, "qui a dévasté le pays et fait souffrir la population (8,5 millions d'habitants, ndlr)". La communauté ecclésiale a toujours essayé de promouvoir la réconciliation et la détente. Mais à chaque fois que l'on se rapproche des élections, les problèmes tribaux sont ravivés, les violences entre les différentes factions et les épisodes de discours de haine se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Malheureusement, ces événements se produisent régulièrement au cours de la campagne électorale et pendant la période précédant le vote. Ensuite, les choses se calment généralement. Nous espérons que cette fois-ci aussi, le climat se calmera progressivement après le 24 juin".

Cette année, précisément par crainte d'affrontements comme lors des élections précédentes, les manifestations politiques traditionnelles dans les rues ont été interdites et les rassemblements océaniques ont été moins importants que d'habitude. Cela n'a toutefois pas empêché les partisans du principal parti d'opposition, le All People's Congress (APC), de se rassembler à Freetown, la capitale, pour protester contre la gravité de la situation économique du pays. Ces derniers mois, la Sierra Leone, dont la monnaie est l'une des plus faibles du monde, a vu l'inflation grimper à plus de 43 % et connaît l'un des taux de chômage des jeunes les plus élevés d'Afrique de l'Ouest.

En août 2022, les forces de sécurité, pour réprimer les manifestations à Freetown, Makeni et Kamakwie, sont entrées en confrontation directe avec les manifestants : le bilan est de six policiers et de plus de 20 manifestants et passants tués. Au cours des derniers mois - le père Peter reprend - "On peut dire que le climat a été relativement paisible. Les rues sont plutôt calmes et la police surveille les rues.

Mais il y a eu plusieurs appels au soulèvement ou à la grève et la crainte des affrontements est toujours restée élevée. Ce n'est pas un hasard si la présence policière est toujours massive dans les rues des villes, en particulier à Freetown. Les affrontements d'il y a quelques mois ont fait de nombreux morts. Le problème est généralement que les politiciens qui gagnent les élections ont tendance à fixer leurs partisans, et la peur des autres de perdre leur emploi ou les vieilles questions tribales et ethniques rendent tout plus compliqué.

Malheureusement, ajoute le père Peter, la situation économique et sociale est très problématique et le conflit en Ukraine a exacerbé une situation qui comportait déjà de nombreux points sensibles. Cela a inévitablement augmenté le niveau de tension dans la société sierra-léonaise".

Selon le directeur exécutif de Caritas Feeetown, "il y a des facteurs externes à notre pays qui nous font payer un prix élevé. On peut avoir l'impression que le gouvernement agit mal, mais en réalité, il s'agit de facteurs externes".

Lorsque la guerre a commencé à perdre de sa virulence à la fin des années 1990, il est apparu clairement aux responsables politiques qu'il était nécessaire de favoriser la réconciliation dans une communauté divisée par des combats acharnés et harcelée par de lourdes pertes. En 1999, la Commission vérité et réconciliation a été créée dans le cadre de l'accord de paix de Lomé, signé le 7 juillet 1999, qui a commencé à mettre fin à la guerre civile.

L'accord a été signé par le président de l'époque, Ahmad Tejan Kabbah, et le chef du Front révolutionnaire uni (RUF), Foday Sankoh. Depuis le début du nouveau siècle, de nombreux progrès ont été réalisés. "Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès, et maintenant nous pouvons dire que notre société devient plus pacifique. Si l'on compare l'époque de la guerre à celle d'aujourd'hui, les choses ont énormément changé.

Il y a eu des programmes de réhabilitation, par exemple pour les enfants soldats, dans lesquels la communauté ecclésiastique a également joué un rôle de premier plan, et malgré de nombreux problèmes, le pays est aujourd'hui relativement en paix. La communauté catholique (les catholiques représentent 25 % et les chrétiens 40 % de la population, ndlr) est une composante reconnue et appréciée de la société.

Les écoles et les oeuvres de santé sont des domaines dans lesquels l'Église est très présente et les musulmans nous respectent beaucoup. Le président est catholique, tout comme le ministre des affaires étrangères, le chef de la police et le chef de l'armée. 75 % des membres du gouvernement actuel sont catholiques, de même que la plupart des dirigeants de l'opposition. Donc, quel que soit le résultat des élections, il y aura aussi des catholiques dans le prochain gouvernement".