Liberia: Construire des communautés de foi, c'est aussi leur fournir un lieu de culte

Foya — Pour faire une église-famille, il faut du ciment et une grande proximité de coeur. C'est ce qu'a affirmé le Père Walter Maccalli, missionnaire engagé dans la construction d'églises et de communautés dans le nord du Liberia.

Après des années de travail missionnaire en Côte d'Ivoire et en Angola, ce prêtre de la Société des missions africaines est responsable d'une première zone d'évangélisation dans la paroisse St John Vianney, à Foya, à la frontière de la Sierra Leone et de la Guinée.

"Prière, poussière et proximité de coeur. Chaque jour, je visite les villages et les communautés de base de Foya pour partager l'Évangile et discuter de la vie de quartier avec les gens qui m'accueillent toujours avec un grand sourire", explique le père Walter. L'année dernière, on m'a demandé de suivre pastoralement la paroisse Sainte-Agnès de Kolahun, située à environ 25 kilomètres de Foya, et le village voisin de Ngehima, qui est une communauté chrétienne encore à l'état embryonnaire".

"Avec des travaux concrets et beaucoup de proximité humaine, nos communautés grandissent", explique-t-il, commentant la grande solidarité et la volonté de toute la population pour la construction des églises. "À Ngehima, nous avons achevé la construction de l'église et peint l'intérieur et l'extérieur, mais notre projet le plus difficile et le plus ambitieux est de construire l'église de Kolahun. Créer des communautés de foi, c'est aussi leur fournir un lieu de culte.

Avec l'aide de bienfaiteurs, nous avons acheté le ciment et le fer et construit, pour l'instant, les fondations. La communauté chrétienne s'est mise à disposition pour puiser chaque jour l'eau du ruisseau et préparer la nourriture pour les maçons. C'est ainsi qu'à Nguesso-Lor, un puits d'eau potable a pu être construit au bénéfice de tout le village. Notre centre médical de Foya apporte soins et soutien aux plus démunis, et le collège St-Jean-Vianney a été équipé d'une bibliothèque, d'un atelier et d'une nouvelle salle de réunion".

Le missionnaire conclut son témoignage en remerciant tout le monde pour le soutien spirituel et matériel qui permet de construire ensemble une église-famille.