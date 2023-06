Algérie: Formation professionnelle - Le secteur encourage les jeunes porteurs d'idées innovantes

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a souligné, jeudi à Alger, l'attachement du secteur à encourager les jeunes porteurs d'idées innovantes créatrices de richesse et favorisant le développement durable sur lequel mise l'économie nationale.

Dans une allocution prononcée à la clôture de la 3e édition du Salon national de l'innovation dans la formation et l'enseignement professionnels, le ministre a fait savoir que le secteur visait à travers l'organisation de cet événement à "encourager les idées innovantes à même de créer de la richesse et de favoriser le développement durable sur lequel mise l'économie nationale", mais aussi à "renforcer les opportunités d'acquisition des aptitudes techniques et professionnelles nécessaires pour répondre aux besoins de l'économie nationale".

Le nombre de projets présentés s'élève à une centaine dans des domaines prioritaires tels que les nouvelles technologies, le numérique et l'intelligence artificielle, l'agriculture, les métiers de l'eau, l'électricité, l'électronique, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, le tourisme et l'hôtellerie, a précisé M. Merabi.

A cette occasion, le ministre a annoncé le lancement de la création de clubs de créativité et d'innovation à travers les différents établissements du secteur, qui constitueront, a-t-il dit, "une base solide pour renforcer les opportunités d'acquisition des aptitudes, appuyer les politiques d'emploi, encourager l'entrepreneuriat et permettre la concrétisation des idées innovantes en activités économiques".

Ouvert mardi dernier, le 3e Salon national de l'innovation a permis de présenter des maquettes de projets réalisées par des stagiaires du secteur de la Formation professionnelle de plusieurs wilayas.

Il s'agissait de créer des espaces de rencontres entre les porteurs de projets et les entreprises économiques et de valoriser les efforts des établissements de formation professionnelle qui offrent aux stagiaires des aptitudes à la pointe des avancées technologiques et techniques.