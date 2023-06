Algérie: Coup d'envoi de la campagne de sensibilisation aux risques de la canicule

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a donné, jeudi au niveau de la forêt de Bouchaoui (Alger), le coup d'envoi de la campagne nationale de sensibilisation aux risques de la canicule et de l'insolation en direction des personnes âgées et des malades chroniques.

Cette campagne de sensibilisation qui touche, dans un premier temps, la wilaya d'Alger est organisée en coordination avec le secteur de la santé et la direction générale de la Protection civile. Elle se poursuivra jusqu'à la fin de l'été.

La ministre a déclaré, à cette occasion, que toutes les wilayas du pays connaîtront des caravanes similaires notamment au niveau des zones éloignées et reculées en vue de donner les conseils nécessaires à la prévention contre l'insolation, précisant que ces caravanes sont composées de 275 cellules de solidarité de proximité relevant de l'Agence de développement social (ADS).

Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Pr. Djamel Fourar s'est réjoui de cette campagne et action de proximité au profit des personnes âgées et des malades chroniques, rappelant avoir instruit, il y a un mois, au niveau des unités de la santé, de prendre en considération le risque du coup de soleil qui pourrait toucher les personnes âgées.

Le chargé de l'information auprès de la direction générale de la Protection civile, le commandant Rabah Ben Mahieddine a donné, pour sa part, des explications détaillées sur la prévention de l'insolation, assurant que la Protection civile veille à effectuer des actions de sensibilisation à travers le territoire national sur les mesures de prévention au niveau des camps d'été et des universités d'été.

Un exercice de simulation a été effectué par un ambulancier relevant des services de la Protection civile sur la manière de sauver une personne victime de coup de soleil.