Afrique: Lunda Norte présente Kakolondondo au Festival « Ngeya »

Dundo — Les représentants de la province de Lunda Norte au 1er Festival de musique et danse régionale de l'Est "Ngeya", qui se déroule du 23 au 24 juin, à Luena (Moxico), vont en plus de Ngoma (tam-tam), s'exhiber avec le « Kakolondondo », un instrument de musique traditionnel en voie de disparition.

Fabriqué de bois et d'une calebasse, l'instrument utilisé dans les musiques classiques de la région produit le son d'une guitare et d'un piano.

Selon le directeur du bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et du sport, José Pinto, l'exposition de cet instrument vise sa diffusion, sa préservation et sa valorisation, afin d'éviter sa disparition dans la gamme des instruments musicaux traditionnels.

Il a souligné que cet instrument était largement utilisé dans la musique folklorique par des artistes renommés du marché national, tels que Santos Catolica, Tony Nguxi, Gabriel Tchiema, le groupe Sassânida Tchokwe Internacional, entre autres.

Le responsable fait savoir que les trois groupes de Lunda Norte, à savoir Cala Wesseque, Txaco Txa Utxoco et Maringa, présenteront également le rituel Mucanda (circoncision masculine), en plus des Akixi (danse des masques).

L'événement, qui rassemblera 126 artistes, mettra en lumière la dimension de la culture de l'est du pays, et la province de Moxico (hôte) participera avec les groupes Nejas, Ihalo, Marimba Kayowe, ainsi que Wino Wa Tembo et Nhamusso, tandis que la province de Lunda Sul avec les groupes Zango Tchissela, Mba Heza Mitingui et Kulimuka Tchiyanda.

En plus de la musique et de la danse, l'événement sera marqué par une exposition de produits culinaires, une foire artisanale, un moment de réflexion sur l'état actuel de la culture dans l'Est d'Angola.

Le festival « Ngeya », une initiative de la Société minière de Catoca, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale, aura lieu au complexe touristique Monument de la Paix.

Le projet a été lancé à titre expérimental, en juin 2022, dans la province de Lunda Norte.