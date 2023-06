Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit le haut représentant pour les affaires étrangères de l'UE

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli M. Josep Borrell, haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne et vice-président de la Commission européenne, en présence de M. Sameh Choukry, ministre des Affaires étrangères, et d'un certain nombre de grands responsables de la Commission européenne.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que M. le Président avait souligné l'importance de l'Union européenne dans le cadre de la politique étrangère de l'Égypte, en tant que premier partenaire commercial de l'Égypte à la lumière des liens étendus qui unissent les deux parties, outre les défis communs auxquels elles sont confrontées aux rives de la Méditerranée.

Pour sa part, M. Borrell a loué les relations distinguées entre l'Égypte et l'Union européenne, notant le poids politique de l'Égypte au niveau régional et international, et son rôle en tant qu'axe de sécurité et de stabilité dans la région qui passe par une phase turbulante, ce qui rend l'Égypte un partenaire stratégique important et apprécié par l'UE et ses États membres.

Le porte-parole a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des différents aspects de la relation institutionnelle entre l'Égypte et l'UE, où on a mis l'accent sur le renforcement de la coopération et du dialogue mutuel pour maintenir les relations amicales entre les deux parties, à la lumière des intérêts et défis communs, surtout en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme.

La réunion a également abordé la coordination continue sur de nombreuses questions internationales et régionales; Notamment les développements de la crise au Soudan, où le responsable européen a salué les efforts égyptiens à cet égard, qu'il s'agisse de l'accueil des réfugiés soudanais, ou des efforts d'apaisement et de cessez-le-feu. On a discuté aussi de l'évolution de la cause palestinienne à la lumière des derniers développements, où il a été convenu d'intensifier les efforts pour établir la paix et parvenir à un règlement conformément aux constantes et références internationales, d'une manière qui restitue au peuple palestinien ses droits légitimes, ce qui soutient la sécurité et le développement de tous les peuples de la région.

Le porte-parole de la Présidence de la République a noté que les derniers développements de la crise russo-ukrainienne ont également été évoqués. À cet égard, M. le Président a souligné l'importance d'intensifier l'action internationale pour éviter et contenir les effets économiques de la crise sur l'économie mondiale et les pays en développement en particulier, à l'issue des répercussions qui ont affecté les marchés de l'alimentation, de l'énergie et du financement au monde entier.