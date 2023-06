Sénégal/Ghana: Strasbourg / Alexander Djiku, Habib Diarra - Marc Keller se prononce sur l'avenir de ces joueurs

Très attaqué sur certains joueurs comme Alexander Djiku ou Habib Diarra, le président strasbourgeois Marc Keller a donné le ton pour ce mercato estival, en affirmant ses ambitions.

Ce jeudi, le rachat officiel du RC Strasbourg par BlueCo, le propriétaire américain de Chelsea, a été acté. Cela marque un nouveau tournant dans l'histoire du RCSA, alors que le club évoluait en CFA 2 durant la saison 2011-2012. Monté en Ligue 2 en 2016 puis en Ligue 1 en 2017, le Racing s'est relevé et a même gagné la Coupe de la Ligue en 2019, ce qui lui a valu un destin européen.

Plus en difficulté cette saison en championnat, le club alsacien n'en reste pas moins attractif, en témoignent les joueurs de talent présents dans son effectif, à l'image d'Alexander Djiku ou encore d'Habib Diarra. Le premier est en fin de contrat et très courtisé, tout comme le deuxième d'ailleurs. Pour L'Équipe, le président Marc Keller a fait un point sur ces dossiers et sur le mercato.

« Le budget a évolué avec l'investisseur, évidemment. On sera plus compétitifs sur le mercato, plus actifs aussi parce qu'on doit renouveler l'effectif. Avec BlueCo, on souhaite garder des joueurs confirmés. Notre souhait est par exemple de convaincre Alexander Djiku, notre capitaine qui est en fin de contrat, de continuer l'aventure. Il veut franchir une étape ? Cela tombe bien, nous aussi !

On veut aussi garder Habib Diarra, mais on veut aussi investir sur des joueurs plus jeunes comme on l'a déjà fait avec Ludovic Ajorque ou Jean-Ricner Bellegarde à l'époque, et Ismaël Doukouré plus récemment. Nous voulons beaucoup investir sur la formation, qui nous a offert Mohamed Simakan, Youssouf Fofana, Habib Diarra ou Robin Risser. Nous souhaitons franchir un cap sur l'Académie et le football féminin », a déclaré le boss du RCSA dont les propos ont été retranscrits par Madeinfoot.