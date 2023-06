Angola: Le Gouvernement institue les prix de la meilleure ville et de la meilleure municipalité

Uíge (Angola) — L'Exécutif pourrait instituer le prix de la meilleure ville et de la meilleure municipalité d'Angola, en vue de reconnaître les initiatives innovantes dans la gestion municipale, a déclaré jeudi le ministre de l'Administration territoriale (MAT), Dionísio da Fonseca.

Le projet de décret présidentiel qui crée cette initiative et le règlement correspondant ont été appréciés jeudi, dans la ville d'Uíge, lors de la 1ère réunion ordinaire du Conseil de gouvernance locale (CGL), dirigée par le président de la République, João Lourenço.

Le ministre de l'Administration du territoire (MAT), Dionísio da Fonseca, a précisé, à l'occasion, que le prix de la meilleure ville et de la meilleure municipalité est une initiative du pouvoir exécutif.

Il a indiqué que, dans cette hypothèse, l'Exécutif entend attribuer des distinctions, des incitatifs et des incitations qui reconnaissent les initiatives novatrices de la gestion municipale pour la satisfaction des besoins des populations.

Nouveau découpage politico-administratif du pays

Le ministre a informé que la proposition de modification de la division politico-administrative du pays devrait se conformer aux exigences de la croissance démographique et des infrastructures, à l'expansion des groupes de population, ainsi qu'à la nécessité de réduire les asymétries régionales.

%

Il a précisé que le travail technique de ce processus est pratiquement terminé, assurant qu'il reste encore quelques étapes à franchir pour qu'au niveau des gouvernorats provinciaux et municipaux, il soit possible de poursuivre le processus de consultation avec la société.

Le gouvernant a souligné que la conclusion du processus est prévue pour cette année, "pour s'assurer qu'à partir du Budget Général de l'Etat (OGE) 2024, les nouveaux organes de l'administration de l'État qui seront créés sur la base de la modification de l'administration politico-administrative du pays peuvent être inclus.

Il a fait savoir qu'en termes de provinces, la priorité sera donnée à la division des provinces de Cuando Cubango et de Moxico.

"En principe, l'émergence de deux provinces supplémentaires est projetée, mais nous menons également des travaux d'élévation des communes et des arrondissements urbains à la catégorie des municipalités", a-t-il souligné.

Le responsable a noté qu'au départ, ils avaient prévu l'émergence de 581 municipalités, mais à la suite du travail qui a été fait avec les gouvernorats provinciaux et les administrations municipales, jusqu'à présent, un total prévu de 552 municipalités a été projeté.

Il a souligné que le défi maintenant est de comprendre s'ils vont élever immédiatement toutes les communes et arrondissements urbains à la catégorie des municipalités, ou s'ils vont mener un processus plus échelonné et moins accéléré, ce qui permet d'évaluer les gains que cette mesure fournira.

« Bien sûr, chacune des solutions a des avantages et des inconvénients et c'est ce travail que les gouvernorats provinciaux devront faire dans leurs circonscriptions territoriales, assurant, de plus en plus, le rapprochement des services publics aux populations et le chemin à suivre pour l'institutionnalisation des élections locales», a-t-il dit.

Protection des biens publics

Le ministre a répudié le vandalisme des biens publics ces derniers temps et a exprimé la nécessité de déclencher des actions pour mobiliser et protéger ces biens, ainsi que de dénoncer les personnes qui perpétuent ce type d'actes "qui ne font rien pour le développement du pays".

En ce qui concerne le programme d'auto-construction dirigée, il a indiqué qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie pour aborder la question du logement dans le pays, en veillant à ce que l'État continue à construire les villes-dortoirs déjà programmées et à dynamiser le secteur de la construction autogérée, pour réduire le déficit de logements.

Il a appelé à la participation des investisseurs privés, des coopératives et des groupes sociaux organisés dans ce processus.

La 1ère réunion du Conseil de gouvernance locale, tenue dans la ville d'Uige, a réuni les gouverneurs des 18 provinces du pays et les chefs des départements ministériels.

.