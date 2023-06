Angola: Le Ministre de l'Intérieur décourage l'affront aux autorités

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a encouragé jeudi les citoyens angolais à s'abstenir d'affronter les forces de défense et de sécurité, ainsi que d'inciter à la haine, sous peine de responsabilité pénale.

Prenant la parole à l'acte central des célébrations du 44e anniversaire du Ministère de l'Intérieur (MININT), célébré le même jour, il a informé que, ces derniers temps, le secteur enregistre avec une préoccupation croissante des actes d'infractions et d'irrespect envers l'autorité.

Dans son intervention, il a critiqué la vulgarisation de l'image et de la notoriété des entités publiques et des personnes physiques, via les réseaux sociaux ou les médias.

Le gouvernant a indiqué, d'autre part, que le ministère de l'Intérieur investit dans l'amélioration des processus de planification, de gestion budgétaire, financière et immobilière, en vue d'améliorer les conditions de travail et sociales dans le secteur.

Dans ce segment, il a souligné le "saut qualitatif" réalisé par le MININT dans le cadre de la planification stratégique, qui a abouti à l'élaboration du Plan de développement sectoriel pour le quinquennat 2023-2027.

Il a expliqué que le Plan de développement sectoriel vise la modernisation fonctionnelle et technologique du MININT, où le capital humain, le système de contrôle interne, la viabilité financière et l'amélioration des conditions de travail occupent un espace privilégié.

"Nous avons des indicateurs fiables qui nous permettent de croire en des lendemains meilleurs, malgré les contraintes économiques et financières que traverse le pays", a relevé le responsable.

Eugénio Laborinho a encouragé les forces du secteur à continuer à travailler de manière désintéressée et exemplaire, afin de répondre aux attentes des citoyens et aux aspirations de l'État angolais.

Le ministère de l'Intérieur est l'organe de l'État angolais dont la mission est de proposer, formuler, coordonner, exécuter et évaluer la politique de l'Exécutif en matière d'ordre intérieur et de sécurité publique.

Elle a sous sa juridiction la Police Nationale, le Service d'Investigation Criminelle (SIC), le Service de Migration et des Etrangers (SME), le Service Pénitentiaire, la Protection Civile et les Pompiers, ainsi que les Services d'Appui Technique et Instrumental.

Cette année, les commémorations du 22 juin se déroulent sous la devise « Ferme dans l'établissement de l'ordre et de la sécurité publics, investissant dans l'humanisation et la modernisation des services ».