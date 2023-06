Angola: L'Exécutif analyse la stratégie de confinement des ravins

Uíge (Angola) — Le Conseil de gouvernance locale (CGL) a évalué, jeudi, le programme d'urgence pour le confinement des ravins et la construction et la réhabilitation des routes nationales, pour contenir et réduire le risque de catastrophe par glissements de terrain dans toutes les provinces.

Selon le communiqué final de la réunion, présidée par le président de la République, João Lourenço, 742 ravins ont été identifiés sur tout le territoire national, 112 en situation d'urgence, 214 dans un état critique et 416 en phase de formation.

L'Exécutif considère que les actions relatives aux phénomènes d'érosion nécessitent une approche multisectorielle et multidisciplinaire, avec l'intervention de différents départements ministériels, d'organisations non gouvernementales, d'organismes professionnels, ainsi que la réalisation d'études scientifiques pour leur atténuation.

Concernant la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, le document soutient que la réhabilitation de 1.587 kilomètres de routes et la conservation de 6.670 kilomètres de routes et de ponts sont en cours, dans le quinquennat 2023-2027.

Le communiqué souligne qu'avec ces actions, il est prévu d'améliorer la circulation vers les centres de consommation, afin de tirer parti des secteurs du transport, de la pêche, du diamant et du pétrole, tout en réduisant les accidents de la route.

Plus d'un millier de projets du PIIM réalisés

La réunion du CGL a passé en revue les actions relatives au Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), ayant constaté qu'à ce jour, sur l'ensemble des 2 687 projets enregistrés, des quotas ont été alloués et versés à 2 308 projets sur les 2 397 éligibles.

À ce stade, 1 069 projets du PIIM sont achevés et 570 ont plus de 70 % d'exécution physique.

Kwenda avec un impact sur la vie de la population

La réunion du CGL a également le rapport d'exécution du programme de renforcement de la protection sociale (Kwenda) et s'est félicité de son impact sur la vie des populations bénéficiaires, ainsi que des progrès réalisés dans l'extension à 18 provinces et des innovations qui ont été introduites dans le son exécution.

Parmi les innovations, le point culminant est le Système d'information intégré sur la protection sociale, qui rassemble une base de données robuste avec plus de trois millions de personnes.

1 036 312 (un million trente-six mille trois cent douze ménages) sont enregistrés, dont 629 989 (six cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf ménages) ont déjà reçu leurs transferts monétaires.

Selon l'Exécutif, d'ici la fin de l'année, le Programme prévoit d'atteindre l'objectif de transferts monétaires à un million de Ménages et d'étendre le volet inclusion productive.

La réunion a également apprécié le projet d'auto-construction dirigée, qui vise à construire des logements à l'échelle nationale, en vue de réduire le déficit de logements dans le pays conformément à la stratégie à long terme 2050.

Électrification rurale

Le CGL a pris note des orientations générales pour l'élaboration du Plan national d'électrification rurale qui contient des mesures objectives pour l'électrification des zones reculées du pays sans accès au réseau électrique.

Le Plan prévoit l'installation de solutions alternatives telles que des systèmes isolés (mini-réseaux) ou des kits d'énergie solaire, éolienne et hydraulique, pour fournir de l'électricité aux zones rurales.

Par ailleurs, le CGL a été informé de la préparation du Recensement Général de la Population à réaliser en 2024, ainsi que du Plan National de Promotion de la Production Céréalière (PLANAGRÃO) et du Plan National de Promotion et de Développement de la Pêche (PLANAPESCAS).

Les plans visent respectivement la production de céréales et d'engrais à l'échelle commerciale, le développement et la production de viande, de lait et d'oeufs, ainsi que l'augmentation de la production et de la transformation du poisson et du sel.

Le Conseil de Gouvernance Locale est l'organe collégial auxiliaire du Président de la République dans la formulation et le suivi de l'exécution des politiques de gouvernance de l'Administration d'Etat au niveau local.

Il se réunit tous les six mois et est présidé par le Président de la République, assisté du vice-présidente de la République.

Le CGL comprend des ministres d'État, des ministres, des gouverneurs de province, des secrétaires du Président de la République et du Conseil des ministres, entre autres entités liées aux questions de gouvernance locale.