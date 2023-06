Angola: Réaffirmation de la volonté de lutter contre la criminalité transfrontalière

Luena (Angola) — Le délégué provincial de l'Intérieur, Dias do Nascimento, a réaffirmé, jeudi, à Luena, la disponibilité du personnel dans la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la région.

Le commissaire, qui s'adressait à la presse dans le cadre de la célébration du 44e anniversaire du ministère de l'Intérieur (MININT), célébré le même jour (22 juin), a réitéré que le personnel de cet organe continuera de répondre énergiquement à toute pratique des crimes de violation des frontières nationales.

Selon le commandant provincial de la police nationale à Moxico, de nombreux citoyens continuent de se livrer à des pratiques de contrebande de carburant,

Dias do Nascimento a également découragé l'évolution des affaires d'homicide dans la région, principalement contre les personnes âgées, en raison d'une croyance au fétichisme.

Les données indiquent que la province de Moxico enregistre, chaque année, cinq à 10 cas de suicides, dus à différentes causes.

Malgré cela, il a estimé que la sécurité publique dans la province était stable, appelant les citoyens à signaler les scènes de crime dans les communautés.

Il a informé que de janvier à ce jour, la Police Nationale a enregistré 240 crimes de nature différente à Moxico, ayant également démantelé six groupes de criminels.

La province est située à l'est de l'Angola, frontalière avec la République démocratique du Congo (RDC), via la municipalité de Luau, et avec la Zambie, via la municipalité d'Alto Zambeze et Bundas.

On estime qu'au cours des 12 derniers mois, plus de sept mille citoyens étrangers sont entrés dans le pays, le Service de migrations et des étrangers (SME) ayant expulsé 110 étrangers en condition migratoire illégale.

Le ministère de l'Intérieur a été créé le 22 juin 1979.