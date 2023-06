Sénégal: Des imams et enseignants des écoles coraniques formés sur l'éducation pour la paix et la lutte contre l'extrémisme

Dakar — Au total, 22 imams et prédicateurs ainsi que trois maîtresses coraniques, ont achevé, jeudi, à Dakar, une formation sur l'éducation pour la paix et la lutte contre l'extrémisme.

Initiée par la CEDEAO à travers son Département Développement Humain et des Affaires sociales, cette formation des formateurs avait pour thème : "Introduction à l'éducation pour la paix et à la lutte contre l'extrémisme violent en utilisant le manuel de référence de la CEDEAO".

Elle s'est déroulée du 8 au 22 juin 2023 à l'institut islamique de Dakar.

"Nous sommes dans le cadre d'un programme de la CEDEAO sur la formation des imams et des maitres d'écoles coraniques dans le but de lutter contre le terrorisme", a expliqué Fatou Sow Sarr, Commissaire du Développement Humain et de Affaires Sociales de le CEDEAO.

Ce programme, démarré depuis 2017, a été mis en oeuvre dans beaucoup de pays de la sous-région, a-t-elle rappelé, soulignant qu'aujourd'hui, "c'est le tour du Sénégal (...)".

Elle a indiqué que le CUDIS (cadre unitaire de l'islam au Sénégal) "a servi de réceptacle pour réunir l'ensemble des courants religieux qui existent dans ce pays pour qu'ils puissent utiliser le manuel" de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix.

La formation visait à "renforcer la capacité des imams, des prédicateurs et des instructeurs des écoles coraniques à prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation au sein de la région, ainsi qu'à renforcer le contenu éducatif de leurs enseignements et sermons grâce à l'utilisation du Manuel de référence de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix".