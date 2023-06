Algérie: Expo-Invest - Présentation des mesures prises par l'Etat pour promouvoir les exportations

ALGER — Le Forum algérien de l'investissement et de l'exportation "Algeria Expo-Invest", organisé jeudi au Palais des Expositions à Alger, a été une occasion pour les représentants des instances publiques concernées par l'investissement et le commerce de présenter les différentes mesures prises par l'Etat pour promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures, d'où l'augmentation du volume de ces exportations à environ 7 mds USD l'année dernière, un chiffre appelé à augmenter en 2023.

Le Directeur des études chargé du guichet unique des grands projets et des projets étrangers à l'Agence nationale algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Ahmed Berrichi, a mis en avant dans son intervention à l'occasion de ce forum, inauguré par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, en marge de la Foire internationale d'Alger (FIA), l'importance des avantages prévus par la nouvelle loi sur l'investissement, dont la validité d'au moins 10 ans, ainsi que la suppression de la règle 49/51, sauf pour certains secteurs stratégiques.

De son côté, le directeur de l'Agence algérienne de promotion du commerce extérieur "ALGEX", Abdelatif El Houari, a souligné l'importance du rôle que joueront les expositions permanentes au Niger, en Mauritanie et au Sénégal dans la promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures dans le cadre de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF).

Ce genre de foires offre de grands espaces pour la promotion des produits algériens garantissant sa présence sur le marché africain notamment en Afrique de l'ouest, a expliqué le directeur général d'ALGEX.

La région d'Afrique de l'ouest est accessible par route à travers le groupe Logitrans et par voie maritime (Algérie- Sénégal), outre les vols réguliers vers Nouakchott et Dakar, a précisé M. Abdellatif El Houari.

Concernant la plateforme "Euromed Trade", mise en place pour faciliter le commerce et l'investissement entre les pays méditerranéens, le responsable a révélé l'organisation de cycles de formation sur cet outil permettant aux opérateurs de bénéficier des avantages octroyés par l'Union européenne (UE) aux produits des pays méditerranéens.

Dans une déclaration à l'APS, en marge des travaux du forum, le directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Rabah Fassih a énuméré les mesures prises par le ministère en matière d'accompagnement des opérateurs économiques algériens pour leur faciliter l'accès aux marchés à l'étranger tant sur le plan administratif à travers l'ouverture du bureau d'information et de la promotion de l'investissement et des exportations, que sur le plan diplomatique via les consulats et ambassades.

Le bureau reçoit régulièrement des opérateurs algériens et les informe sur les documents nécessaires pour l'accès aux marchés à l'étranger, explique-t-il.

Au niveau des ambassades et des consulats, il a été procédé, depuis deux ans, à la formation des chargés d'affaires économiques et commerciaux pour fournir les informations nécessaires aux opérateurs, a rappelé M. Fassih.

Le ministère veille à prendre part aux rencontres et foires pour informer les opérateurs économiques de la mission de la diplomatie économique algérienne notamment en termes de renseignements pouvant les aider à décrocher des marchés avec d'autres opérateurs étrangers crédibles.