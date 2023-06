Sénégal: Conflits fonciers au Sénégal - Les acteurs à la recherche de l'antidote

Un atelier de partage, de mise à niveau sur la prévention, la médiation et la résolution des conflits fonciers a été organisé hier, jeudi 22 juin 2023, à Dakar, par la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT). Selon le président de l'institution présidentielle, Benoit Sambou, le but de cette réflexion est de partager des expériences de résolution des conflits fonciers dans le cadre du Dialogue des territoires, pour contribuer à une gouvernance foncière inclusive au Sénégal.

Les conflits fonciers ont atteint un niveau inquiétant au Sénégal. Ces dernières années, ces litiges ont touché quasiment toutes les Collectivités territoriales avec un risque de miner la cohésion sociale. Face à cette situation qui devient de plus en plus préoccupante, la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) a tenu hier, jeudi 22 juin 2023, à Dakar, un atelier regroupant les différents acteurs impliqués, pour trouver des solutions au problème.

«La CNDT a voulu, à travers cet atelier regroupant les institutions de l'Etat, le Gouvernement, les Collectivités territoriales, la Société civile, la Recherche scientifique et le Secteur privé, engager la réflexion, pour, in fine, disposer d'une approche territoriale de résolution de conflits fonciers basée sur la prévention, la médiation et la conciliation», a déclaré Benoit Sambou, président du la Commission nationale du dialogue des territoires.

Le ministre d'Etat a aussi fait savoir que cette «invitation à une synergie d'actions», donne une opportunité de regards croisés sur les expériences et pratiques des catégories d'acteurs pour identifier des approches méthodologiques concluantes en matières de gestion de conflits notamment qui permettent de les prévenir et mieux les anticiper. Selon M. Sambou, les réflexions sont également une occasion de revisiter les orientations de la politique foncière du Sénégal et déterminer dans quelle mesure la mise en oeuvre de ses recommandations est susceptible de favoriser la réduction des risques de survenance de conflits.

EN 2023, LA DSCOS A REÇU 3498 PLAINTES DONT 1200 RESOLUES DANS LE DIALOGUE ET LA PREVENTION

Le phénomène des conflits liés au foncier monte en puissance dans le pays. Selon le colonel Papa Saboury Ndiaye, Directeur de la Surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (DSCOS), venu participer au panel, rien qu'en 2023, la structure qu'il dirige a enregistré 3498 plaintes. Il a souligné que ces plaintes sont transmises par des particuliers mais aussi par les différents parquets du Sénégal.

Le directeur de la DSCOS a toutefois souligné qu'environ 1200 plaintes, parmi les 3498 soumises à l'appréciation de sa Direction, ont été solutionnées dans le cadre du dialogue et de la prévention. Pour le colonel Ndiaye, le problème du foncier au Sénégal devient récurrent ; c'est pourquoi il faut en discuter afin d'y apporter des solutions.