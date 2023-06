Sénégal: Produits périmés impropres à la consommation - 75 tonnes détruits à Mbeubeus

Le Service d'hygiène du Sénégal a procédé hier, jeudi 22 juin, à la destruction de 75 tonnes de produits périmés impropres à la consommation saisis au cours de l'année.

La Brigade régionale du Service d'hygiène de Dakar, qui a procédé hier, jeudi 22 juin 2023, à la destruction d'une quantité importante de produits prohibés destinés à la consommation à la décharge de Mbebeuss. Selon le lieutenant Amar Seck, commandant de la Brigade régionale du Service d'hygiène de Dakar, «ils ont été récupérés dans les boutiques et les grands lieux de commerce durant les activités de contrôle et de suivi».

Le choix de la décharge de Mbebeuss pour abriter cette cérémonie s'explique par le fait que c'est le seul site présentement autorisé par l'Etat du Sénégal pour détruire ces produits. «Nous ne pouvons pas prendre des produits prohibés et les laisser à la portée de la population. Cela risque d'entraîner des maladies. C'est pourquoi nous sommes venus à Mbebeuss pour faire la destruction», a-t-il fait savoir.

Par rapport à la quantité, le lieutenant Seck a renseigné : «nous sommes à 75 tonnes de produits détruits et il reste un stock à la Sous-Brigade de Mbao. Il y a environ 25 tonnes qui ne le sont pas encore. Ce sont des produits divers, composés de denrées alimentaires qui ont été saisis par le Service d'hygiène de Dakar».

Et le chef du Service d'hygiène de Dakar d'appeler les citoyens à un changement de comportement : «Nous appelons les populations à faire très attention au produits qu'elles consomment. Mais aussi les commerçants doivent avoir l'honnêteté de ne pas leur vendre des produits altérés ou périmés. Il faut vérifier les denrées que l'on achète. Nous mangeons mal parce que nous achetons des produits prohibés. Il faut qu'on fasse tout pour vérifier ce qu'on achète ; sinon, nous risquons de mettre en danger la population» a-t-il évoqué.

Le lieutenant Amar Seck, qui invite à être très regardant en cette veille de fête, annonce ainsi le renforcement des contrôles. «Nous allons renforcer la vigilance pour accélérer davantage les contrôles et augmenter le nombre de décentes. Actuellement, surtout avec l'approche de la Tabaski, il faut que les gens fassent très attention. Il y a beaucoup de produits périmés qui sont gardés par certains commerçants qui cherchent la moindre occasion pour les déverser dans les marchés.

Pour ce qui est de notre ressort, nous ferons tout notre possible pour traquer ces commerçants et mettre leurs produits hors d'état de nuire. Nous avons des Sous-Brigades qui sont dotés des moyens pour faire ce travail. Cette année nous avons eu une augmentation des effectifs sur le recrutement et ce renforcement nous permet de mener à bien notre mission».

Du côté de la gestion des déchets, Abdou Dieng, le Délégué national en charge de la coordination des infrastructures de gestion des déchets au niveau de la SONAGED, a renseigné que le site de décharge de Mbebeuss reçoit chaque jour 500 rotations de camions en moyenne, 3700 tonnes de d'ordures par jour. «L'UCG appuie le Service d'hygiène pour la destruction des produits prohibés. La SONAGED fait aussi des visites à domicile pour éduquer et sensibiliser les populations sur la gestion des déchets. Et une fois que ces produits périmés sont détruits, on procède à des opérations d'enfouissement», a-t-il fait comprendre.