Ile Maurice: Faux diplôme de Presley Paul - Le PMO et le conseil d'administration embarrassés

Mardi au Parlement, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a révélé que Presley Paul a présenté un faux certificat du Charles Telfair Institute (CTI) pour être recruté en tant que directeur général de la Cargo Handling Corporation Limited (CHCL). Qui est fautif ? Éléments de réponse.

C'est clairement indiqué sur le site web de la Cargo Handling Corporation Limited (CHCL) que Presley Paul, le directeur général démissionnaire, détient un «degree in Supply Chain Management from Charles Telfair Institute since 2002». C'est ce diplôme que le conseil d'administration de la CHCL a utilisé comme base pour embaucher Presley Paul en tant que DG en 2020. Comment cela a-t-il pu se produire ?

Selon nos informations, pour recruter un DG, la plupart de ceux embauchés à des postes de direction externe au cours de ces années ont un diplôme en gestion, en administration publique, en gestion portuaire ou de l'expérience à la CHCL ou d'une autre entreprise. Gassen Dorsamy, Prakash Nowbuth et Sanjeeven Permall ont tous occupé des postes de direction dans les secteurs public et privé tout en ayant de l'expérience.

À la veille de sa nomination en tant que directeur général, Presley Paul occupait toujours le poste de président du conseil d'administration de la CHCL le 27 juillet 2020. Alors que Sanjeeven Permall était, lui, le DG nommé au conseil d'administration le 28 juillet 2020. Ainsi, lors de la recomposition du conseil, Sanjeeven Permall devait devenir le président du conseil d'administration. Le lendemain de la fin du mandat de Presley Paul, il a été réintégré en tant que directeur général. Il avait d'ailleurs présenté des qualifications et expériences qui figurent sur sa page LinkedIn.

%

Sa nomination en tant que DG avait fait l'objet d'une motion au conseil et aurait obtenu la bénédiction du ministère de tutelle. Notamment parce que le conseil de l'époque a approuvé cette motion pour recruter Presley Paul avec l'approbation des membres composés de fonctionnaires et des représentants des travailleurs, soit Alain Edouard et ses camarades. L'express a contacté Alain Edouard, dirigeant de la Port-Louis Maritime Employees Association (PLMEA) et membre du conseil d'administration.

Le recrutement de Presley Paul a été avalisé par le ministère de tutelle qui donne son accord pour toute nomination. Tout comme ceux de Prakash Nowbuth, Sanjeeven Permall et Gassen Dorsamy qui ont obtenu le feu vert du dit ministère.

Une chose est sûre, la Private Notice Question (PNQ) a permis au ministère de tutelle, soit l'External Communications Division du Prime Minister's Office, de trouver le CV de Presley Paul. Sauf que le diplôme serait un faux. Une requête a été faite pour trouver les documents soumis pour approbation. Une fois la supercherie découverte trois ans après, le PM a fait son mea culpa et a pris des mesures.

Bénéfice du doute

Selon nos informations, à un moment donné au sein de la CHCL, on doutait des qualifications de Presley Paul, mais il a obtenu le bénéfice du doute en raison de ses multiples postes occupés dans la logistique, principalement dans l'import et l'export. Il a occupé un poste à responsabilité à Madagascar en tant que Country Director pendant un an, selon son profil LinkedIn.

En effet, selon nos informations concernant le diplôme mis en avant en 2002, Charles Telfair Institute s'appelait encore DCDM Business School, en partenariat avec la firme de comptabilité DCDM. C'est en 2007 que le campus et l'institut de formation sont devenus le Charles Telfair Institute. Les diplômes sont d'ailleurs délivrés par la Curtin University d'Australie, car l'institut n'a pas encore le statut d'université et d'awarding body.

Les relations entre le principal syndicat et le DG étaient en général bonnes, sauf sur quelques dossiers épineux. En effet, Presley Paul, avant sa démission, aurait signé un Draft Agreement avec le syndicat reconnu. Cependant, il y a des problèmes juridiques qui font que le conseil d'administration devra réviser sa copie. La PLMEA convoque d'ailleurs une assemblée spéciale la semaine prochaine pour prendre connaissance des développements sur le fond des négociations, mais aussi pour faire face à la situation à la suite du départ de Presley Paul de la CHCL.

Par ailleurs, une source au niveau de le CCID explique que l'enquête est déjà en cours et que l'ancien DG sera bientôt appelé à expliquer comment il a pu obtenir ces documents falsifiés.