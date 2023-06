Ile Maurice: Concours Fashionista - Dix candidates seront sélectionnées pour des défilés de mode en Inde

Mrs Mauritius, en collaboration avec l'Institute Of Fashion Technology, India (IIFT) et U Wellness Spa, lance le concours Fashionista pour la première fois à Maurice. Les dix meilleures candidates seront sélectionnées pour se rendre en Inde pour des défilés de mode international.

Le lancement a été fait en présence de Sargam Koushal (Mrs World 2022), Prakash Ramdhun (directeur de Mrs Mauritius), Suraj Sharma Sobrun (directeur de U Wellness), Devendra Sali (Chief Diplomatic Officer d'Inde) et Ratnadeep Lal (Chairman de IIFT).

«Les candidates doivent avoir entre 18 et 40 ans et la compétition est ouverte aux «Miss» et «Mrs». Les candidates sélectionnées iront en Inde à la fin de juillet. Tous les coûts de ce concours seront pris en charge par les organisateurs», explique Prakash Ramdhun. Il tient aussi à préciser que ce n'est pas une compétition de «pageantry», mais une sélection de Top 10 Models.

Ratnadeep Lal, Chairman d'IIFT, souligne que l'IIFT est présent dans plusieurs parties du monde. L'institut a formé plus de 100 000 designers à Londres, Paris, Milan et dans d'autres pays, et s'associe aussi au milieu de Bollywood et Hollywood. «On est venu à l'île Maurice avec l'objectif de découvrir de nouveaux talents et de les emmener en Inde pour leur faire participer à différents défilés de mode à Mumbai, Delhi et Hyderabad. La formation initiale se fera à Maurice. Les Mauriciennes seront exposées d'abord en Inde, puis on essaiera de les emmener en Europe.

En Inde, nous allons les préparer au niveau international afin qu'elles puissent se produire non seulement à Maurice, mais aussi dans d'autres compétitions de mode dans le monde. L'industrie textile à Maurice est célèbre et évidemment la mode arrive aussi. C'est la porte d'entrée de l'Afrique car Maurice est un pays important. L'IIFT a pris l'initiative de former les filles en Inde», déclare le Chairman d'IIFT.

Devendra Sali, Chief Diplomatic Officer chargé de la sécurité en Inde, explique que c'est une excellente opportunité pour toutes les Mauriciennes. Il sera aussi présent pour assurer la sécurité des dix sélectionnées en Inde.

Suraj Sharma Sobrun, directeur de U Wellness Spa, est ravi de pouvoir collaborer avec Mrs Mauritius et l'IIFT pour la sélection des jeunes femmes qui iront en Inde. «Ce sera une nouvelle plateforme pour les jeunes filles et dames mauriciennes. La formation sera prise en charge avec la collaboration de U Wellness Spa à Quatre-Bornes. Cette plateforme ne créera pas seulement des modèles, mais s'ouvrira également aux maquilleuses, stylistes et designers. Profitez de cette occasion pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie», explique le directeur.

Pour sa part, Sargam Koushal, Mrs World 2022, est contente d'avoir passé plusieurs jours à Maurice et d'avoir rencontré des jeunes femmes du pays. «Je me suis rendu compte que les Mauriciennes ont un vrai potentiel dans tous les domaines. Toutes les organisations ont créé une plate-forme merveilleuse où les femmes apprendront de nouvelles choses et grandiront. La formation garantira que votre talent sera montré au monde et l'Inde sera le début.»

Pour participer à la sélection, vous pouvez contacter Prakash Ramdhun sur le 59498703 ou Suraj Sobrun sur le 58290990.