Ile Maurice: Hippisme - L'assemblée générale annuelle du MTC le 21 juillet

Cette réunion très importante du Mauritius Turf Club (MTC) se faisait attendre depuis un moment. La faute à un long retard lié à la préparation des comptes du club, ainsi que le sort de la subsidiaire Mauritius Turf Club Sports and Leisure Ltd (MTCSL). Le club a convoqué ses membres le vendredi 21 juillet prochain à 16h30 pour l'assemblée générale annuelle (AGA). Deux postes d'administrateurs sont vacants.

La lettre a été signée par l'assistant secrétaire du club, Stéphane de Chalain. Ce dernier, outre le fait d'avoir rendu publique la date de l'AGA, a lancé un appel à candidatures en vue de remplacer les administrateurs sortants que sont Bertrand Rivalland et Philippe Hardy. Tous deux ayant souhaité un mandat d'une année qui arrive, donc, à terme dans un mois.

Tous ceux qui souhaiteraient se porter candidats aux fonctions d'administrateurs ou désirant présenter une motion à cette assemblée devront en donner avis par écrit au soussigné de la lettre - l'assistant secrétaire du club - au plus tard le 4 juillet prochain. A noter que les deux postes d'administrateurs sont pour trois ans. A ce jour, Nathalie Henry, Santosh Gujadhur, Gavin Glover, lequel agit toujours comme président, ainsi que Pursooramrye Kalleechur sont toujours fidèles au poste.

Dans un autre registre, mais qui concerne le MTC et sa subsidiaire la MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL), rappelons que la MTCSL a logé une judicial review pour contester la décision du Redundancy board de ne pas fermer la compagnie.

Un ancien dirigeant de la MTCSL a, entre autres, déclaré que la compagnie était «sans le sou». Et «qu'une décision de maintenir une quelconque opération relève du non-sens». De son côté, un ancien président du MTC dit comprendre le désarroi des ex-employés de la MTCSL. Reste qu'il est d'avis que ces derniers ne devraient «pas s'accrocher à leur contrat de travail car il n'y rien de plus à obtenir du MTC».

Entre une litanie des actions du gouvernement contre la MTCSL et «les passe-droits offerts à People's Turf Plc», on n'a pas fini de se tirer dans les pattes entre organisateur de courses d'hier et d'aujourd'hui.

La vente du centre de Floréal, estimé à Rs 259 millions par le MTC, la MTCSL et les liquidateurs n'a toujours pas reçu d'offre sérieuse. «Vendre à un prix dérisoire ne serait pas suffisant pour rembourser toutes les dettes», fait-on remarquer du côté des proches du dossier. Il s'avère que la MTCSL compte rembourser la pension due aux employés après la vente de Floréal.

Les ex-employés de la MTCSL, syndiqués et non syndiqués, ne sont, eux, pas satisfaits du recours de la MTCSL. Ces derniers, du moins une partie, et sous couvert de l'anonymat, estiment que le club devrait aussi vendre ses actifs à Port-Louis, comprenez par-là les loges, et ainsi pouvoir respecter «leurs engagements vis-à-vis des ex-employés».

«Nu envi ki MTC ek MTCSL vinn ensam pu rod enn solition pu nu problem», a martelé un ex-employé. Ce à quoi, on assure que légalement le MTC n'est pas tenu de vendre des actifs qui n'ont pas été utilisés comme garantie. «Autant reconnaître que les accusations farfelues des uns et des autres sont grotesques dans le cas présent», a lâché un membre.

De plus, les membres, dans l'absolu, seraient contre l'idée de vendre l'unique infrastructure restante du MTC. Ce qui sonnerait le glas pour le club non sans anéantir tout désir de réorganiser les courses un jour. Reste à savoir si le sort des ex-employés sera pris sur le fond lors de la prochaine AGE...