Ile Maurice: Triple arrestation - Naimduth Bissessur sollicite la «National Human Rights Commission»

Naimduth Bissessur, le père d'Akil et d'Avinash, s'est rendu hier à la National Human Rights Commission (NHRC), accompagné de Me Sanjeev Teeluckdharry.

Il a soumis une demande à la NHRC pour assurer que ses fils et Doomila Moheeputh aient accès aux services de base et soins de santé en détention policière. «Nous devons nous assurer qu'ils reçoivent les médicaments dont ils ont besoin et que lorsque les parents leur apportent des vêtements propres, ceux-ci leur sont accessibles. Pour l'instant, cela n'est pas en train d'être respecté», nous a confié Me Rama Valayden.

Une demande a également été faite auprès de la NHRC, dans l'intérêt de la sécurité des frères Bissessur et de Doomila Moheeputh, pour que la nourriture leur soit donnée après avoir été goûtée par des membres de leur famille, nous a aussi affirmé Me Valayden. Les trois ont été arrêtés mardi par la Special Striking Team et ont comparu au tribunal de Grand-Port mercredi.

Me Bissessur et son frère Avinash ont été inculpés provisoirement de «conspiracy to import drugs» et «d'attempt to possess». Doomila Moheeputh répond, elle, d'une charge de complot pour «aiding and abetting». La police ayant objecté à leur libération, ils sont retournés en cellule jusqu'au 27 juin.