Ile Maurice: Concours - Marie Quincy Lactive sacrée Mrs Mauritius Universe et Vimla Govinda-Seenauth, Mrs Mauritius World

Organisé sur une base annuelle, le concours Mrs Mauritius World & Universe a couronné cette année Marie Quincy Lactive Mrs Mauritius Universe. Par ailleurs, le titre de Mrs Mauritius World est revenu à Vimla Govinda-Seenauth, 42 ans et mère de deux filles de cinq et 11 ans.

C'était samedi dernier au Bliss Banqueting Hall, à Arsenal. Pour Prakash Ramdhun, directeur du comité organisateur, outre la beauté, «ce concours veut aussi mettre en avant la capacité des femmes à se battre» dans la vie. «Les participantes gagnent plus d'assurance et plus de confiance en elles pour lutter contre les aléas de la vie. Cette année, on a aussi vu la participation de femmes battues.»

Elles étaient 12 candidates en lice pour les deux couronnes. Maquillage impeccable, tenues orientales et robes de soirée... Les prétendantes à la couronne de Mrs Mauritius World et celles briguant le titre de Mrs Mauritius Universe étaient soignées jusqu'au bout des ongles pour convaincre le jury. Plus de 600 personnes étaient présentes pour encourager les finalistes. Les invités ont été bien servis avec un spectacle de danses par le groupe Rockmania, des chants par Krishna Ponien et Vaibhavi Ramruttun, des sketches par Mamie Cloune et une danse par Vaishnavi Napaul, âgée de sept ans.

Cette soirée a été honorée par la présence de Lady Sarojini Jugnauth qui a reçu une écharpe de «Best Lady of the World & Universe». Laura Beg, Mrs Mauritius Universe 2017, a aussi chanté et fait danser les invités avant la proclamation des résultats. Moment d'émotion dans la salle quand les finalistes ont exécuté une danse en langue des signes sur la chanson «My heart will go on».

C'est donc Vimla Govinda-Seenauth qui représentera Maurice vers la fin de l'année au concours Mrs World, à Las Vegas, où elle affrontera une soixantaine de candidates de plusieurs pays. Habitante de Melrose, dans l'Est, la gagnante dit avoir été encouragée par sa famille et, surtout, par son mari qui est médecin. Éducatrice de profession, mais en «study leave» pour le moment, elle suit des cours de droit. Vimla Govinda-Seenauth possède plusieurs diplômes en éducation, théâtre et marathi.

«Depuis un très jeune âge, j'ai été très prise par mes cours et je voulais faire une petite pause de l'éducation. Alors j'ai décidé de participer au concours Mrs Mauritius. Cela a changé ma personnalité, et mon objectif est de faire carrière en politique plus tard. Je veux travailler plus avec les enfants et améliorer le système d'éducation. J'ai beaucoup d'idées en tête et m'engager en politique va m'aider à les réaliser», confie Vimla.

Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité grâce à son mari. «Il m'aide toujours dans les travaux de la maison et durant la compétition, il était présent pour moi.» Le succès tient une place importante dans la vie de la nouvelle Mrs Mauritius. Elle dit souhaiter que les femmes «aillent de l'avant». «Il faut qu'elles puissent réaliser quelle est leur importance dans la vie. Un concours de beauté n'est pas trop tard quand on est mariée. Il ne faut pas que les femmes pensent que quand elles sont mariées, tout est fini. Elles ont aussi des talents cachés qu'il leur faut mettre en avant.»

Son prochain objectif, c'est d'essayer de ramener la couronne de Mrs World à Maurice. Vimla Govinda-Seenauth a déjà commencé sa préparation pour la compétition. «J'ai décidé de renvoyer un de mes examens pour que je puisse consacrer mon temps à la compétition. Je vais aussi prendre des cours additionnels dans le domaine de la beauté pour me perfectionner.»

Sauvée par sa foi

Quant à Marie Quincy Lactive, elle représentera le pays au concours Mrs Universe en octobre aux Philippines. Femme épanouie et mère active, cette coiffeuse de profession n'a pourtant pas toujours connu des moments de gloire. Au fait, c'est sa foi qui l'a sauvée dans les moments difficiles. Si bien que chaque projet qui s'est présenté à elle dans sa vie passée lui a permis de se dépasser. Sa confiance en elle l'a même menée à décrocher le titre de Mrs Mauritius Universe. Mariée à Westley Lactive et mère d'un enfant de deux ans, elle n'a pourtant pas hésité à se présenter à un concours de beauté. Dans l'ouest, de Bambous à Baie-du-Cap, la coiffeuse Marie Quincy Lactive est connue comme Mimi Queen.

«Cela fait pratiquement un an que tous les participants travaillent dur et cette victoire est pour tout le monde. On a fondé une famille. Ce n'était pas facile pour moi durant cette période de compétition. Je suis une maman, une épouse et je travaille pour moi-même. Il fallait que je gère tout ça en même temps. Un grand merci à mon mari, ma maman et toute ma famille qui m'ont toujours soutenue dans mon rêve. On a sacrifié nos dimanches pour faire des répétitions. Il y a des jours où je rentrais à la maison très tard», explique Mimi Queen.

«Je dédie la couronne à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours encouragée.» Bien qu'elle évolue dans le monde de la beauté, pour elle, la beauté n'est pas d'avoir un beau visage, mais un bel esprit, un bon coeur et surtout, une belle âme. En s'inscrivant au concours Mrs Mauritius, cette épouse et maman souhaite inspirer d'autres femmes en leur montrant qu'il n'y a pas de limite d'âge ou de barrière lorsqu'on s'est fixée à un objectif.

«J'ai une pensée spéciale pour les femmes célibataires dans la compétition qui m'ont bien touchée pendant nos préparations car leur famille n'était pas présente pour les soutenir. Je tiens aussi à présenter mes condoléances à lady Bacha qui vient de perdre son mari. Elle nous a beaucoup manqué pendant la finale, surtout dans la danse en langue des signes car c'est elle qui nous a entraînées et elle devait nous accompagner aussi. Nous étions très émues pendant cette danse», conclut Marie Quincy Lactive.

Le concours Mrs Mauritius a pour but de promouvoir l'image de la femme mauricienne. Il est question de démontrer qu'elle peut être épouse, mère de famille, femme et travailler, tout en restant en harmonie avec son corps et son esprit.

Les gagnantes de la compétition

● Catégorie Mrs Mauritius World

Mrs Mauritius World - Vimla Govinda-Seenauth

1st runner up - Marie Vanina Nunkoo

2nd runner up - Sharon Arumugum

3rd runner up - Divya Ghurbhurrun

Committee award - Nelly Ramnauth Pandoo

Jury award - Nawaheen Dullaydar

● Catégorie Mrs Mauritius Universe

Mrs Universe Mauritius - Marie Quincy Lactive

1st runner up - Marie Veronique Kowal

2nd runner up- Reena Noursai-Moloo

3rd runner up - Virginie Cateau-Chavetian

Committee award - Sonam Yadevi Beehuspoteea-Sookaloo

Jury award - Neha Patandin