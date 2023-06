Ile Maurice: Papiers imbibés de drogue synthétique - Un homme arrêté lors d'une livraison contrôlée

Les officiers de la Customs and Anti Narcotics Section (CANS) de la MRA ont saisi un colis contenant des feuilles de papier imbibées de drogue synthétique liquide et du LSD, le 18 juin. Le colis est arrivé sur le vol BA2065 de British Airways pour un dénommé Manic Sylvio, à une adresse fictive à Port-Louis.

L'expéditeur se présente comme un certain Jayprailash Ramkhelawon en Angleterre. Les documents ont été vérifiés à travers un Field Test et la présence de la drogue confirmée. 25 feuilles de papier imbibées ont été saisies, pesant 155 g et valant environ Rs 2,3 millions.

L'ADSU de l'aéroport a été informée et un exercice de livraison contrôlée a été enclenché pour retrouver le destinataire. Un dénommé Jursen Andy Legentil, âgé de 22 ans, a été arrêté.

C'est en septembre 2022 que cette technique pour dissimuler de la drogue a été découverte lorsque le chanteur Jean Kersley Lafolle, connu comme Tikkenzo sur scène, avait été arrêté lors d'une perquisition à son domicile. La police avait retrouvé plusieurs papiers soupçonnés d'être imbibés de drogue. Le rapport du Forensic Science Laboratory a confirmé la présence de substance illicite. Une charge de «possession of synthetic cannabinoids for the purpose of selling» avait été retenue contre lui.