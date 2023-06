Ile Maurice: Gouvernement - La nomination d'un 11e PPS peut mener à un remaniement ministériel

C'est confirmé qu'il y aura un 11e Parliamentary Private Secretary (PPS) prochainement. Le Premier ministre, qui avait lui-même confirmé la nouvelle lors de l'exercice des dotations du budget, se prépare déjà à choisir ce onzième PPS. Mais au-delà de cette nomination, un remaniement ministériel pourrait intervenir en même temps.

D'abord, pour le poste du nouveau PPS, Pravind Jugnauth a donné comme explication que deux PPS, en l'occurrence Dorine Chukowry et Gilbert Bablee, sont responsables de trois circonscriptions chacun et, de ce fait, leur tâche est assez compliquée. Deux noms sont cités pour être le nouveau PPS. Il s'agit de Salim Abbas Mamode, élu sous la bannière de l'Alliance nationale mais qui est passé dans les rangs du Mouvement socialiste militant (MSM) après, et Ashley Ittoo, élu à Vacoas-Floréal (n° 16). Ce dernier est mieux placé pour devenir le nouveau PPS dans la mesure où il pourrait s'occuper de la circonscription où il a été élu, qui est sous la responsabilité de Gilbert Bablee actuellement.

Il se chuchote que le Premier ministre pourrait, dans le sillage de la nomination du nouveau PPS, procéder à un remaniement ministériel. Actuellement quatre ministres occupent un double portefeuille. Soit Maneesh Gobin (Attorney General et Agro-industrie), Steven Obeegadoo (Tourisme et Logement), Alan Ganoo (Affaires étrangères et Infrastructures publiques) et Soodesh Callichurn (Travail et Commerce).

%

Il est fort probable que le ministère des Affaires étrangères soit retiré d'Alan Ganoo, car il nous revient qu'après une intervention chirurgicale, il lui serait difficile de diriger un tel ministère, car les voyages comptent beaucoup pour un ministre des Affaires étrangères. Donc, il est plus que probable qu'un nouveau ministre soit nommé. Deux noms d'actuels PPS sont cités, notamment pour remplacer Nando Bodha. Ils sont Prakash Ramchurrun et Anjiv Ramdhany. Dans ce cas, un backbencher pourrait devenir PPS, et le problème de choisir entre Salim Abbas Mamode et Ashley Ittoo ne se poserait pas.

Toutefois, s'il y a un parlementaire du MSM qui pourrait logiquement remplacer Nando Bodha, c'est la Chief Whip, Naveena Ramyad. On se souvient que, récemment, lors d'un rassemblement des femmes d'un mouvement vaish dans la circonscription de Moka-Quartier-Militaire (n° 8), une des dirigeantes avait émis l'idée de voir une femme vaish comme ministre. Une déclaration faite en présence de Kobita Jugnauth, invitée d'honneur de ce rassemblement. Naveena Ramyad a fait un brillant exposé sur l'éducation pendant les débats budgétaires. Certains voient en elle une future ministre de l'Éducation.

Le cas de Collendavelloo peut aussi être résolu si Pravind Jugnauth souhaite que le Muvman Liberater soit une fois de plus l'allié du MSM pour la prochaine campagne électorale. Sa nomination comme ministre mentor peut être la solution. En revanche, malgré le fait qu'il ait déclaré aux photographes de presse «tir mo foto mo pe revinn minis» lors de la présentation du Budget, Yogida Sawmynaden a peu de chance de retrouver un maroquin ministériel.