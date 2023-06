Madagascar: FMI - La 4e revue de la FEC approuvée par le Conseil d'Administration

Une bouffée d'oxygène pour l'économie de Madagascar. Le Conseil d'Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé, avant-hier, la 4e revue de la Facilité Élargie de Crédit (FEC).

Le dossier de Madagascar ayant été bien préparé et bien présenté, il a été adopté par les administrateurs du Fonds en un temps record de seulement 27 minutes de réunion.

Priorité

Seules les questions relatives à la Jirama avaient fait l'objet de longues discussions, apprend-on. Mais le FMI a finalement fait preuve d'une certaine indulgence dans la mesure où le secteur de l'eau et de l'électricité demeure actuellement problématique pour la plupart des pays africains en raison du choc pétrolier. Dans tous les cas, le FMI suggère que le redressement de la compagnie d'électricité et d'eau est à considérer comme une priorité afin de réduire les dépenses de l'Etat pour l'aider à maintenir le cap mais aussi pour que les services rendus soient améliorés.

Sur ce point, le FMI a constaté l'engagement des autorités à renforcer le suivi et la transparence de la situation financière de la Jirama. Quoiqu'il en soit, cette approbation du dossier Madagascar par le Conseil d'administration ouvre la voie à une tranche de financement supplémentaire de 32 millions de dollars US pour couvrir les besoins de financement extérieur et budgétaire du pays.

%

Progrès

Cette décision du Board du FMI confirme, en tout cas, les perspectives annoncées par son équipe technique à l'issue de la revue de la 4e FEC en mai dernier. D'assez bonnes perspectives malgré certaines difficultés qui persistent. « Après un rebond de 5,7% en 2021, la croissance devrait ralentir à 4,0% en 2022 et 2023, en partie à cause des perturbations liées aux conditions météorologiques, les difficultés du secteur de la vanille, et des incertitudes sur la croissance mondiale », selon le FMI dans le communiqué de presse qu'il avait publié à l'issue cette mission.

Le FMI constate que les progrès se sont poursuivis dans le programme de réformes structurelles des autorités. « Avec l'assistance technique du FMI, les autorités ont finalisé et publié le manuel des investissements publics. Le rapport de suivi de la Cour des comptes sur la mise en oeuvre des recommandations suite aux audits sur les dépenses Covid a été publié le 3 avril, et les modifications nécessaires du cadre juridique des marchés publics pour permettre la collecte et la publication des informations UBO ont été adoptées ».

Les autorités ont également finalisé et soumis au Parlement un nouveau projet de code minier révisé, conformément aux recommandations de la Banque mondiale et du FMI. Encore un examen de passage de réussi, en somme pour le ministère de l'Economie et des Finances qui se prépare déjà pour la prochaine échéance qu'est la préparation de la revue de la quatrième tranche de la FEC.