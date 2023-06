Madagascar: Rugby - Bel échange entre les Anglais et les Makis

L'équipe de l'Université de Bristol de l'Angleterre a rencontré pour la première fois les Makis. Une grande opportunité pour la formation malgache à VII avant les Jeux des Iles.

La première journée du tournoi amical entre les rugbymen anglais de l'Université de Bristol (UBRFC) et les équipes malgaches s'est déroulée hier au Stade Maki Andohatapenaka. Seize matchs de rugby à sept ont été joués, marqués par la nette domination des Makis. Les visiteurs étaient composés de 48 joueurs ayant participé au championnat de première division en Angleterre.

Les Malgaches, quant à eux, étaient principalement composés de joueurs des Makis séniors et de présélectionnés des Makis U20. Les joueurs de l'UBRFC étaient répartis en trois équipes : UBRFC 1, UBRFC 2 et UBRFC 3, tandis que les équipes malgaches portaient les noms de Mada 1 à Mada 5. Au cours de leurs quatre confrontations, les équipes malgaches ont remporté tous les matchs avec des scores écrasants.

«Nous ne sous-estimons pas les Anglais, car l'important est l'échange qui nous permet de nous préparer pour les compétitions africaines, en particulier les Jeux des Îles. Les résultats d'aujourd'hui confirment notre maîtrise du jeu à sept. Nous verrons la suite ce dimanche avec le jeu à quinze», a déclaré l'entraîneur Mboazafy Noé Rakotoarivelo, également connu sous le nom de Razily. En effet, la vitesse et la force physique sont les atouts des Malgaches. Certes, les Anglais ont des gabarits imposants, mais ils ont été dépassés par la rapidité et la précision des passes des Malgaches. «Nous sommes stupéfaits par le niveau irréprochable des Malgaches. Vous avez un bon niveau de jeu avec un talent incroyable. J'ai souvent entendu parler de Makis Madagascar, qui a battu l'équipe de l'Université d'Oxford et les Namibiens. Vous pouvez être fiers de votre tradition dans le rugby. Le seul problème réside peut-être dans la structure. J'espère qu'à l'avenir, des joueurs malgaches pourront intégrer des clubs européens», a déclaré Hamish McMillan, joueur de l'UBRFC. L'Université de Bristol est internationalement reconnue comme l'une des universités les plus populaires et les plus performantes du Royaume-Uni.

En effet, la collaboration entre le rugby malgache et l'ambassade britannique ne date pas d'hier. Avant la pandémie de Covid-19, une autre équipe de l'Université avait déjà visité Madagascar. «Cette collaboration durera longtemps, tout comme celles avec la Fédération Sud-Africaine de Rugby et la Fédération Française de Rugby. C'est grâce à ces matchs internationaux que nous pouvons continuer à élever le niveau du rugby malgache. La prochaine fois, ce sera aux Makis de se rendre en Angleterre. Des techniciens anglais viendront également former nos techniciens malgaches», a ajouté Marcel Rakotomalala, président de la Fédération malgache. Ce tournoi s'inscrit également dans le cadre de la préparation des Makis à sept pour les Jeux des Îles. «Nous sommes les détenteurs des deux médailles d'or en rugby à sept, hommes et dames, aux Jeux des Îles. La préparation a déjà commencé il y a plusieurs mois», a-t-il conclu. La deuxième journée de ce tournoi aura lieu ce dimanche avec le jeu à quinze.