Afrique du Nord: La langue arabe, la plus utilisée dans le secteur de l'édition au Maroc en 2022

La langue arabe est la plus utilisée dans le secteur de l'édition au Royaume, notamment dans les domaines de la littérature et des sciences humaines et sociales, indique un rapport sur l'état de l'édition et du livre au Maroc en 2022, publié récemment par la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines à Casablanca.

Le bilan de l'édition marocaine pour l'année 2022 s'élève à 1.320 titres dont 90% en papier et 10% en numérique, précise le rapport, expliquant que la répartition par langues révèle que la langue arabe est la plus utilisée dans le secteur de l'édition, en particulier dans les domaines de connaissance couverts par le rapport.

Selon la même source, le bilan des publications marocaines en papier et numérique au cours de l'année 2022 montre que l'utilisation de la langue arabe dans les domaines de la production littéraire et intellectuelle est toujours en hausse, dépassant 79%.

Le rapport note que le taux de publication en français, en revanche, n'a cessé de baisser, "car cette langue ne représente que 17,42% du total des publications marocaines au cours de la même année, alors que les langues anglaise et espagnole sont encore au plus bas avec des taux de 2,58 et 0,38 respectivement".

S'agissant de la répartition des publications (papier et numérique) par domaines de connaissance, le rapport fait savoir que la créativité littéraire marocaine (roman, nouvelle, poésie, texte théâtral...) se taille la part du lion en matière d'édition au Maroc avec un pourcentage de 18,71% du total des livres publiés en 2022 (247 titres), suivie des études juridiques (242 titres, soit 18,33%), de l'Histoire (152 titres, soit 11,52%), puis des études islamiques (127 titres) et des études liées aux questions sociales (118 titres).

Par ailleurs, le bilan des publications des auteurs marocains à l'étranger lors de l'année 2022 a atteint 282 livres dont 90 publiés en France et 81 dans les pays du Proche-Orient ainsi que 50 titres publiés dans la région du Golfe, alors que la part de la région du Maghreb (notamment la Tunisie) a été de 14 titres.

La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines à Casablanca publie chaque année, au moment de la tenue du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), un rapport sur l'état de l'édition marocaine dans les domaines de la littérature et des sciences humaines et sociales.

Le rapport comprend des informations bibliographiques détaillées sur les publications marocaines, papier et numérique, dans les domaines de la littérature et des sciences humaines et sociales, réparties selon plusieurs critères, notamment les langues, les domaines de connaissance, les traductions et l'impression à travers le territoire national, en plus des publications d'auteurs marocains à l'étranger (livres notamment), dans le but de faire connaître la production intellectuelle marocaine sur la scène culturelle arabe et étrangère.

Pour une information détaillée sur le bilan de l'année 2022, une liste bibliographique des publications marocaines est disponible sur le site web de la Fondation, via le lien "www.catalog-maroc.org", comportant une description détaillée de toutes les publications recensées dans le rapport, avec l'image des couvertures à l'appui.