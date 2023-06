Congo-Brazzaville: Eleazer Nzaou - « Onyfast est la première banque exclusivement en ligne au Congo »

interview

Après une levée de fonds de vingt et un millions de F CFA auprès des donateurs locaux, la start-up Onyfast est sur le point de lancer sur le marché africain sa plateforme digitale de mobile Banking. Prévue pour le 17 juillet prochain au Congo, ce lancement vise à révolutionner le marché du mobile Banking. Eleazer Nzaou, fondateur et président directeur général de cette plateforme, nous en dit plus. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.BC.): Pouvez-vous nous faire une brève présentation de la plateforme Onyfast ?

Eleazer Nzaou (E.N.) : Onyfast est une banque en ligne créée en décembre 2021. Elle vise à faciliter l'accès aux services bancaires aux particuliers et entreprises. Contrairement aux banques traditionnelles, l'accès à nos services est principalement centré sur notre application mobile. Nous nous sommes appuyés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de mettre en place une banque simple, fiable, moins coûteuse et facilement accessible.

Nous offrons une panoplie de services bancaires en ligne, avec des frais de gestion plus faibles, des taux d'intérêt plus élevés sur les comptes d'épargne et des frais d'opérations plus flexibles. Nous avons également mis en place des terminaux de paiement électronique, qui permettront aux commerçants de pouvoir accepter des paiements par carte bancaire ou mobile money directement en magasin ou sur leur site internet.

L.D.B.C. : Vous êtes une banque en ligne dont l'un des objectifs est de favoriser l'inclusion bancaire dans toute l'Afrique. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour atteindre cette vision très ambitieuse ?

E.N. : De prime abord, nous visons le marché africain bien que nous allions lancer la plateforme au Congo. Pour ce faire, nous avons développé un système bancaire inclusif, innovant et centré sur l'humain. Notre priorité c'est le client.

C'est ainsi que toute technologie que nous déployons s'oriente vers le besoin du client. Notre concept est très simple, un compte bancaire, une carte visa et un RIB en cinq minutes.

L.D.B.C. : Le secteur de la Fintech aujourd'hui est très souvent victime des pratiques malveillantes des hackers. Quelles sont les mesures sécuritaires que vous avez mises en place pour rassurer vos potentiels clients ?

E.N. : Notre système informatique fonctionne conformément aux normes de sécurité les plus élevées, et aux fonctionnalités qui permettent de mieux sécuriser les paiements des clients. Notre carte visa est protégée par un code PIN, dont les données sont hébergées auprès de la plus grande plateforme de processing en Afrique. Notre système est conçu de telle sorte à garantir la sécurité des clients. Nous avons une équipe d'ingénieurs qui veille à la sécurité permanente de notre plateforme.

L.D.B.C .: Comment utiliser Onyfast ?

E.N. : Deux possibilités s'offrent aux clients pour accéder et profiter pleinement de la banque Onyfast. Le client peut soit télécharger l'application, s'inscrire en ligne et se faire livrer sa carte visa,soit se rendre dans l'une de nos agences ou celles de nos distributeurs agréés pour créer un compte et obtenir sa carte.

Depuis l'application, il peut initier des factures et effectuer des paiements avec, sans contact ou à distance ; effectuer des virements vers des comptes bancaires partout dans le monde, des comptes Airtel Money, et vers Western Union ; souscrire aux différents services (épargne, crédits, investissement et l'encaissement de chèque) ; partager son RIB afin de recevoir des paiements et des virements à l'international directement sur son compte; suivre ses transactions en temps réel, modifier ses plafonds...

Sa carte Visa lui permet d'effectuer des paiements en ligne ou en magasin et d'effectuer des retraits dans tous les distributeurs de billets Visa partout dans le monde. Les dépôts peuvent être effectués en ligne, dans les agences Onyfast, les agences Ecobank, depuis votre espace Airtel Money ou dans les points de vente Airtel Money.

L.D.B.C. : Un dernier mot ?

E.N. : Onyfast est la première banque exclusivement en ligne au Congo, avec un objectif très simple et clair, un Congolais, un compte. Nous envisageons combler le vide que crée le régime bancaire actuel, et permettre aux millions de personnes d'accéder aux services bancaires et de paiement plus facilement, plus rapidement, à moindre coût et ce depuis leur mobile.