Afrique: Cinéma - Cinaf, plateforme de streaming 100% africaine

Créé par deux jeunes camerounais, Cinaf entend contribuer à revitaliser l'industrie du septième art sur le continent et à travers le monde en diffusant largement et de façon continue les films et séries made in Africa.

Derrière l'initiative louable qui se positionne comme le « Netflix africain » se cache une équipe 100% camerounaise, avec vingt-cinq personnes travaillant à temps plein. Le projet Cinaf est né il y a trois ans avec le but de pallier le manque de visibilité du cinéma africain sur la toile. « Il n'y a pas vraiment de plateforme dédiée au contenu africain vers laquelle les fans de ce contenu peuvent se tourner lorsqu'ils en ont besoin », expliquait Fabrice Takoumbo, l'un des fondateurs de la plateforme, au micro de Radio france internationale lors du salon Vivatech organisé récemment à Paris, en France.

Si à ses débuts Cinaf ne proposait que des films et séries camerounais, on trouve de plus en plus des contenus du Sénégal, de Côté d'Ivoire. Aujourd'hui, la plateforme entend se hisser à un autre niveau en élargissant son offre pour couvrir plus de 50% du continent. A cet effet, une levée de fonds de 500 000 euros est actuellement en cours.

« En tant que start-up, nous avons un gros challenge. Nous nous attaquons à un marché qui est énorme. On parle de 859 millions de personnes connectées en Afrique. Donc, c'est un marché qu'il faut attaquer et cela demande beaucoup de ressources. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire une levée de fonds de 500 000 euros qui va nous permettre de financer notre croissance et d'avoir des contenus de tous les pays d'Afrique », a confié Vanel Sandjong, l'autre fondateur de Cinaf.

%

Dans l'élan de conquérir le marché africain, les initiateurs de Cinaf sont en discussion avec l'industrie nigériane du cinéma, Nollywood. selon Vanel Sandjong, « le Nigeria à lui-seul produit près de 35% de tout le cinéma qui se fait en Afrique. Des plateformes comme Netflix, Disney qui sont présentes ou comme Canal+, ne diffusent que 3 à 5% de ces productions de là-bas. Et nous, nous voulons donner un peu plus de sourire à ces producteurs et créateurs nigérians ».

Cinaf compte actuellement près de 450 000 utilisateurs. Au Cameroun, un abonnement à la plateforme coûte en moyenne 3500 FCFA par mois. Ce dernier peut varier en fonction des pays. Pareil pour les moyens de paiement. «Nous travaillons aussi sur ce volet technologique qui consiste à intégrer les moyens de paiement propres à chaque pays ou à chaque localité africaine et à des tarifs qui s'adaptent au coût de vie de ces populations. Le continent africain se digitalise, alors il est important que nous développions ou intégrions des solutions réelles qui répondent aux attentes des populations africaines », a noté Fabrice Takoumbo.