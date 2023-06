Afrique: Conte - Kayro sur la scène d'Africa Fête

Avec son spectacle "Les animaux en folie", le conteur congolais, Kayro, sera sur scène à Marseille, en France, dans le cadre de la 19e édition du fetival Africa fête qui se tient du 17 au 30 juin. Dédié aux cultures africaines, ce festival est un rendez-vous artistique africain pour les Africains.

A travers son spectacle " Les animaux en folie", Kayro embarquera le public dans un safari conté autour du règne animal en perpétuelle effervescence dans une jungle toujours agitée. La sanza bantoue réveille les génies de la savane, les maracas font danser les animaux, la mandola défie les oiseaux. Un voyage jaillissant des sources de l'Afrique qui émoustillent les oreilles des petits et grands.

Un maigre lion boulimique, un singe hyper actif, un porc-épic nerveux, un hippopotame naïf et bien d'autres fois pour mieux comprendre les animaux du monde. A travers un choc de mots poétiques, Kayro dénonce les injustices, la fracture sociale, les antivaleurs, le tout dans un humour et une ironie burlesques.

Auteur, slameur, musicien, compositeur et comédien, Kayro, artiste au registre complet qui sème la joie et la gaieté lors de ses prestations scéniques, a fait ses premiers pas au théâtre en 1996, dans la troupe théâtrale E2 enfant de l'ennui aux côtés de Marcel Mankita Wasta, Nestor Mabiala, Abdon Fortuné Koumbha, Julien Mabiala Bassila, Jean jules Koukou.

En 1999, il intègre la compagnie de conte Africa Graffitis que venait de créer les frères Mabiala, Nestor et Jorus. Tous les trois ont participé à plusieurs événements culturels au pays et en Afrique. Kayro, dont le talent en musique ne se dament plus, monte en 2006 son groupe de musique ban D'Lbhang, qui signifie arrière-petit-fils, en langue punu, et le style est le reggae soul.

Avec le collectif styl'oblique Pointe-Noire, Kayro a vulgarisé le slam dans cette ville. Il a écrit ses premières lettres de noblesse en 2007, 2008 et 2009. La tournée de Libreville, en compagnie de dix-huit slameurs venus de six pays, est le couronnement de la vitalité du slam congolais dont il est l'un des fleurons. De cette rencontre d'artistes sortira l'album "Slamophobie". Après sa tournée française dite Fiesta batou en 2010 avec la compagnie de conte Africa Graffitis, Kayro gagne en notoriété et son art s'est professionnalisé davantage.

Sous le signe "de l'effervescence avec les sonorités cuivrées et hypnotiques" inspirées de la musique du black président Fela Kuti et le rugissement d'une nouvelle génération qui exprime des fusions bouillonnantes et singulières, la 19e édition du festival Africa fête plongera durant deux semaines le public marseillais au coeur des cultures africaines et antillaises.

Du Congo, en passant par le Sénégal, le Cameroun, le Cap-Vert, le Burkina Faso, Haïti, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, le Guadalupe où les diverses influences et traditions s'allient aux sonorités kunk, du jazz et le soul, des saveurs tropicales cuivrées et poly rythmées aux voix africaines et antillaises donneront au public un aperçu de la grande diversité des cultures africaines.

Fondée à l'initiative de Mamadou Konté en 1978 à Paris, Africa festival visait avant tout à prolonger, dans l'expression culturelle et artistique, la dénonciation des conditions de vie des travailleurs immigrés en France. Aujourd'hui, toujours rattaché à ses valeurs, Africa fête mène ses activités dans une vision humaniste et solidaire, ouverte sur le monde.